ЮНЕСКО навчає європейців запобігати торгівлі награбованим українським мистецтвом

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) навчає співробітників правоохоронних та судових органів в країнах на західних кордонах України, щоб запобігти незаконному вивозу награбованих культурних об’єктів під час війни.

Як повідомляє Reuters, цього тижня ЮНЕСКО спільно з Міністерством культури Польщі протягом трьох днів проводили у Варшаві семінари для представників Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. На одному з тренінгів були присутні й представники України.

Мета таких навчань – мати змогу виявляти та запобігати вивезенню за кордон будь-яких мистецьких цінностей, награбованих в Україні.

Як зазначила директорка ЮНЕСКО з питань культури та надзвичайних ситуацій Кріста Піккат, понад 230 культурних об’єктів були пошкоджені або знищені в Україні після того, як Росія вторглася в країну. Вона додала, що організація працює над документуванням втрачених культурних об'єктів, серед яких колекції музеїв та археологічні пам'ятки.

Пограбований росіянами Херсонський обласний художній музей. Фото: Finbarr O'Reilly / The New York Times

Крім того, там прагнуть донести до якомога широкої громадськості усвідомлення того, що награбовані українські цінності можуть опинитися на арт-ринках Європи. Та зауважити, щоб покупці мистецтва та колекціонери були уважнішими до того, що саме купують.

Піккат зазначила, що Польща є потужним партнером ЮНЕСКО у питанні захисту культурної спадщини в часи війни, оскільки засвоїла багато уроків із власного досвіду. Вона зазнала масового пограбування культурної спадщини під час Другої світової війни, коли її окупували Німеччина та Радянський Союз. І до цього часу Польща працює над поверненням викрадених картин, книг та інших культурних артефактів.

За словами директорки Національного інституту культурної спадщини Польщі Катажини Заласінської, під час Другої світової її країна втратила щонайменше 500 тисяч творів мистецтва.

Нещодавно Київські митники під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Києва до США виявили археологічні артефакти – 8 автентичних наконечників стріл, виготовлених від періоду дохристиянської Русі до ХІV століття.

А в листопаді минулого року зловмисники намагалися переслати поштою із Запоріжжя до Америки ковані та литі частини середньовічної холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіч. Їх задекларували як запчастини до сільгосптехніки та оцінили в 10 доларів.