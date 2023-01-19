Київські митники виявили в поштовій бандеролі археологічні артефакти Русі 

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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19 січня 2023

Київські митники виявили спробу переслати за кордон без офіційного дозволу старовинну метальну зброю.

Про це повідомляє Державна митна служба України у Facebook.

Серед вилучених артефактів – 8 автентичних наконечників стріл, виготовлених від періоду дохристиянської Русі до ХІV століття.

Старовинні предмети виявили під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Києва до США.

Археологічні артефакти Русі IX-XIV століть. Фото: Державна митна служба України

За оцінкою мистецтвознавчої експертизи, яку провели фахівці Національного музею історії України, наконечники належать добі Русі IX-XIV століть. Вони мають історичну та культурну цінність.

Підтвердженням автентичності наконечників є залишки активних продуктів корозії заліза. Вони характерні для подібних предметів, що довгий час перебували у землі.

Артефакти Русі IX-XIV століть, знайдені на пошті. Фото: Державна митна служба України

Зі слів митників, практично на всіх артефактах фахівці виявили спроби непрофесійної реставрації.

Відповідно до чинного законодавства України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави.

Правоохоронці припускають, що наконечники стріл є здобиччю "чорних археологів".

Археологічні артефакти. Фото: Державна митна служба України

На правопорушників складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Наконечники вилучили.

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