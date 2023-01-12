Українці влаштували флешмоб звернень до Кріса Еванса після поранення "голосу Капітана Америки" в Соледарі

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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12 січня 2023

Після того, як у Мережі з'явилося відео пораненого в Соледарі актора Дмитра Лінартовича, українці влаштували флешмоб зі звернень до американського актора Кріса Еванса.

Саме Лінартович в українському прокаті озвучує персонажів, яких грає Еванс.

Зокрема, це й найвідоміший з них – супергерой з фільмів за мотивами коміксів Marvel Капітан Америка.

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"Любий Кріс Еванс, ваш український голос – Дмитро – був поранений російськими загарбниками. Будь ласка, поширте цю новину серед ваших фанів", – написала користувачка @soleiroliii.

Багато користувачів тегають під відео з пораненим у Соледарі актором Кріса Еванса. Інші коментатори зазначають, що Лінартович – "це справжній Український Месник, який прямо зараз захищає мільйони українців від війни, яку Росія розгорнула у нашій країні".

"Ей Кріс Еванс, цей хоробрий чоловік дублює вашого персонажа Капітана Америку у фільмах Marvel. Можливо, ви могли б сказати йому пару слів?" – пише користувач @dobriyvecher.

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А дехто взагалі пропонує Евансові приєднатися до ініціативи допомоги Україні за прикладом виконавця ролі Люка Скайуокера Марка Хемміла, який допомагає збирати кошти на Армію дронів.

"В фільмах Капітан Америка, по факту Капітан Україна. Герой", – також зазначають українці.

Зірка фільмів "Той Хто Пройшов Крізь Вогонь", "Толока", "Гетьман" та "Обмін" Дмитро Лінартович пішов добровольцем на фронт від самого початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Наразі він служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні.

Місяць тому Лінартович публікував фото з одного з найгарячіших місць фронту – Бахмута. А днями актор отримав важку контузію та осколкове поранення у битві за Соледар.

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