Українці влаштували флешмоб звернень до Кріса Еванса після поранення "голосу Капітана Америки" в Соледарі

Після того, як у Мережі з'явилося відео пораненого в Соледарі актора Дмитра Лінартовича, українці влаштували флешмоб зі звернень до американського актора Кріса Еванса.

Саме Лінартович в українському прокаті озвучує персонажів, яких грає Еванс.

Зокрема, це й найвідоміший з них – супергерой з фільмів за мотивами коміксів Marvel Капітан Америка.

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"Любий Кріс Еванс, ваш український голос – Дмитро – був поранений російськими загарбниками. Будь ласка, поширте цю новину серед ваших фанів", – написала користувачка @soleiroliii.

Dear @ChrisEvans your Ukrainian voice – Dmytro was wounded by russian invaders. Please highlight this news among your fans. Thank you 🇺🇸 — soleirolii 🫠 (@soleiroliii) January 11, 2023

Багато користувачів тегають під відео з пораненим у Соледарі актором Кріса Еванса. Інші коментатори зазначають, що Лінартович – "це справжній Український Месник, який прямо зараз захищає мільйони українців від війни, яку Росія розгорнула у нашій країні".

"Ей Кріс Еванс, цей хоробрий чоловік дублює вашого персонажа Капітана Америку у фільмах Marvel. Можливо, ви могли б сказати йому пару слів?" – пише користувач @dobriyvecher.

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Hey @ChrisEvans this brave man dubs your character Captain America in the Marvel movies, maybe you could give him a few words? — добрийвечір (@dobriyvecher) January 10, 2023

А дехто взагалі пропонує Евансові приєднатися до ініціативи допомоги Україні за прикладом виконавця ролі Люка Скайуокера Марка Хемміла, який допомагає збирати кошти на Армію дронів.

@ChrisEvans Hello. Probably you can spread the word. That's our defender and voice actor behind Captain America in Ukrainian localization. We appreciate any support you can provide. Maybe you are willing to become @U24_gov_ua Ambassador? For example, @MarkHamill already did) — Artem Lukianets (@Umbracone) January 10, 2023

"В фільмах Капітан Америка, по факту Капітан Україна. Герой", – також зазначають українці.

в фільмах Капітан Америка, по факту Капітан Україна

герой — смішняєв ✙ 🇺🇦 (@ayumi_saro) January 11, 2023

Зірка фільмів "Той Хто Пройшов Крізь Вогонь", "Толока", "Гетьман" та "Обмін" Дмитро Лінартович пішов добровольцем на фронт від самого початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Наразі він служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні.

Місяць тому Лінартович публікував фото з одного з найгарячіших місць фронту – Бахмута. А днями актор отримав важку контузію та осколкове поранення у битві за Соледар.