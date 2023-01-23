В Інституті книги підрахували, які видання стали бестселерами у 2022 році

Український інститут книги провів велике опитування учасників книжкового ринку й підрахував, які видання стали бестселерами в Україні в 2022 році.
"Ми опитали видавців і книготорговців про те, які українські та перекладні книжки користувалися найбільшою популярністю в минулому році, та підготували для вас добірку бестселерів книжкового ринку за 2022-ий", – йдеться в повідомленні УІК.
Інститут книги зазначив, що сформував списки за результатами опитування 33 видавців, серед яких Видавництво Старого Лева, Віват, Видавництво Анетти Антоненко, Моторний Равлик, Основи, Фабула, Фоліо, Yakaboo Publishing, Віхола та багато інших.
Серед книготорговців опитували найбільших: Книгарня Є, Yakaboo, Наш формат, Віват та КСД.
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Зрештою в УІК вийшли списки українських та перекладних видань, які минулого року в Україні купували найчастіше.
Українські бестселери видавців-2022:
Художня література
Тамара Горіха Зерня "Доця". Білка, 2019
Макс Кідрук "Нові Темні Віки. Колонія". Бородатий Тамарин, 2022
Анастасія Піка "Остання справа журналістки Кроніної". Bookraine Publishing House, 2022
Любко Дереш "Там, де вітер". Видавництво Анетти Антоненко, 2021
Анатолій Дністровий "Пацики". Видавництво Жупанського, 2021
|Анатолій Дністровий "Пацики"
Євгенія Кузнєцова "Спитайте Мієчку". Видавництво Старого Лева, 2021
Ірена Карпа "Тільки нікому про це не кажи". Книголав, 2022
Любов Базь "De Profundis". Моторний равлик, 2018
Андрій Новік "Медальйон трьох змій". Nebo BookLab Publishing, 2022
Василь Стус "Вибрані твори". Смолоскип, 2019
Юрій Винничук "Вілла Деккера". Фабула, 2021
Комікси, підліткова та дитяча література
Альона Пуляєва "Щоденник щасливих дівчат". АССА, 2022
Лариса Денисенко "Діти повітряних тривог". Видавництво, 2022
|Лариса Денисенко "Діти повітряних тривог"
Оля Попович "Абетка". Каламар, 2021
Анастасія Альошичева "Екоабетка". Мушля, 2021
Жуков Сергій, Тахтаулова Марія "Україна. Від первісних часів до сьогодення". Ранок, 2021
Олексій Декань "Кайдашева сім'я проти зомбі". ТУТ, 2022
Українські бестселери книготорговців-2022:
Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР". Vivat, 2019
Едуард Андрущенко "Архіви КГБ. Невигадані історії". Vivat, 2022
Григорій Сковорода "Байки". Vivat, 2022
|Григорій Сковорода "Байки"
Сергій Плохій "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності". Клуб Сімейного Дозвілля, 2022
Володимир В’ятрович "Україна. Історія з грифом "Секретно"". Клуб Сімейного Дозвілля, 2022
Наталія Гурницька "Мелодія кави у тональності кардамону". Клуб Сімейного Дозвілля, 2022
Юлія Ярмоленко "Малечі про інтимні речі". Талант, 2021
Марк Лівін, Ілля Полудьонний "Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях. Як розібратися у своїй поведінці". Наш Формат, 2020-2022
Ореста Осійчук "Абрикосова книгарня". Наш Формат, 2021
|Ореста Осійчук "Абрикосова книгарня"
Володимир В'ятрович "Нотатки з кухні "переписування історії"". Наш Формат, 2021
Всеволод Нестайко "Тореадори з Васюківки". А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2013
Катя Бльостка "Матера вам не наймичка, або Чому діти це — прекрасно...". Віхола, 2021
Ярослав Грицак "Подолати минуле. Глобальна історія України". Портал, 2022
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