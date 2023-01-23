В Інституті книги підрахували, які видання стали бестселерами у 2022 році

Український інститут книги провів велике опитування учасників книжкового ринку й підрахував, які видання стали бестселерами в Україні в 2022 році.

"Ми опитали видавців і книготорговців про те, які українські та перекладні книжки користувалися найбільшою популярністю в минулому році, та підготували для вас добірку бестселерів книжкового ринку за 2022-ий", – йдеться в повідомленні УІК.

Інститут книги зазначив, що сформував списки за результатами опитування 33 видавців, серед яких Видавництво Старого Лева, Віват, Видавництво Анетти Антоненко, Моторний Равлик, Основи, Фабула, Фоліо, Yakaboo Publishing, Віхола та багато інших.

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Серед книготорговців опитували найбільших: Книгарня Є, Yakaboo, Наш формат, Віват та КСД.

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Зрештою в УІК вийшли списки українських та перекладних видань, які минулого року в Україні купували найчастіше.

Українські бестселери видавців-2022:

Художня література

Тамара Горіха Зерня "Доця". Білка, 2019

Макс Кідрук "Нові Темні Віки. Колонія". Бородатий Тамарин, 2022

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Анастасія Піка "Остання справа журналістки Кроніної". Bookraine Publishing House, 2022

Любко Дереш "Там, де вітер". Видавництво Анетти Антоненко, 2021

Анатолій Дністровий "Пацики". Видавництво Жупанського, 2021

Анатолій Дністровий "Пацики"

Євгенія Кузнєцова "Спитайте Мієчку". Видавництво Старого Лева, 2021

Ірена Карпа "Тільки нікому про це не кажи". Книголав, 2022

Любов Базь "De Profundis". Моторний равлик, 2018

Андрій Новік "Медальйон трьох змій". Nebo BookLab Publishing, 2022

Василь Стус "Вибрані твори". Смолоскип, 2019

Юрій Винничук "Вілла Деккера". Фабула, 2021

Комікси, підліткова та дитяча література

Альона Пуляєва "Щоденник щасливих дівчат". АССА, 2022

Лариса Денисенко "Діти повітряних тривог". Видавництво, 2022

Лариса Денисенко "Діти повітряних тривог"

Оля Попович "Абетка". Каламар, 2021

Анастасія Альошичева "Екоабетка". Мушля, 2021

Жуков Сергій, Тахтаулова Марія "Україна. Від первісних часів до сьогодення". Ранок, 2021

Олексій Декань "Кайдашева сім'я проти зомбі". ТУТ, 2022

Українські бестселери книготорговців-2022:

Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР". Vivat, 2019

Едуард Андрущенко "Архіви КГБ. Невигадані історії". Vivat, 2022

Григорій Сковорода "Байки". Vivat, 2022

Григорій Сковорода "Байки"

Сергій Плохій "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності". Клуб Сімейного Дозвілля, 2022

Володимир В’ятрович "Україна. Історія з грифом "Секретно"". Клуб Сімейного Дозвілля, 2022

Наталія Гурницька "Мелодія кави у тональності кардамону". Клуб Сімейного Дозвілля, 2022

Юлія Ярмоленко "Малечі про інтимні речі". Талант, 2021

Марк Лівін, Ілля Полудьонний "Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях. Як розібратися у своїй поведінці". Наш Формат, 2020-2022

Ореста Осійчук "Абрикосова книгарня". Наш Формат, 2021

Ореста Осійчук "Абрикосова книгарня"

Володимир В'ятрович "Нотатки з кухні "переписування історії"". Наш Формат, 2021

Всеволод Нестайко "Тореадори з Васюківки". А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2013

Катя Бльостка "Матера вам не наймичка, або Чому діти це — прекрасно...". Віхола, 2021

Ярослав Грицак "Подолати минуле. Глобальна історія України". Портал, 2022