У Театрі на Лівому березі відбулась перша прем’єра за час повномасштабної війни

У київському Театрі на Лівому березі відбулась перша прем’єра з початку повномасштабної війни. Показали виставу режисерки-дебютантки Яни Безсмертної "Чорний дрізд" за п’єсою сучасного шотландського драматурга Девіда Гарровера. Поставили на малій сцені – її відкрили для глядачів після театрального сезону 2019-2020, коли там встановили звукоізоляцію. Глядачів посадили з двох боків від майданчика, де грали актори.

Сюжетно вистава – це зустріч і розмова двох: чоловіка й жінки, які не бачились 15 років. Декораціями на сцені стали лавки, вішаки, шафи й купа сміття. Все ніби натякає на невизначеність, давні таємниці і, звісно, приховані почуття героїв.

Протягом цієї "підслуханої" – спершу загадкової, а згодом дуже емоційної розмови – у глядача як мінімум кілька разів змінюється ставлення як до кожного з героїв, так і до самої історії.

Ролі втілили акторка театру й кіно Анастасія Пустовіт (вистави "Погані дороги", "Клас", "VIÑO", фільм "Коли падають дерева") та заслужений артист України Сергій Кияшко (вистави "Близкість", "Глядачі на виставу не допускаються!", серіал "Перші ластівки"). Другий склад акторів – Анастасія Король та Сергій Петько.

Акторка Анастасія Пустовіт втілила Уну у виставі "Чорний дрізд". Фото: пресслужба театру

Режисерка "Чорного дрозда" Яна Безсмертна навчалась на курсі головної режисерки Театру на Лівому Березі Тамари Трунової. П’єсу для постановки взяла за її рекомендацією. Текст Гарровер створив 18 років тому на замовлення Единбурзького міжнародного фестивалю.

Режисерка Яна Безсмертна вперше поставила виставу на великій сцені. Фото: пресслужба театру

Свого часу "Чорний дрізд" отримав чимало схвальних відгуків та нагород, серед яких Театральна премія Шотландії та Премія Лоуренса Олів’є за найкращу нову п’єсу. Вперше на сцені його втілив Пітер Стайн, а згодом вистава зажила своїм життям на сценах від Бродвею й Rose Theatre в Кінгстоні до Мумбаю й Нью-Делі.

Актор Сергій Кияшко та акторка Анастасія Пустовіт втілили героїв вистави "чорний дрізд". Фото: пресслужба театру

"Мені твір одразу сподобався підступною структурою, схожою на лабіринт. Неоднозначністю післясмаку від прочитання. Моє висловлювання прозвучало в формі вистави. Це мій діалог та думка в художній формі. Інколи Гарровер нас закручував в своїх лабіринтах. Але ми впорались. Тепер цікаво почути кожне окреме індивідуальне "про що" наших глядачів", – розповіла Яна Безсмертна.

Актор Сергій Кияшко та акторка Анастасія Пустовіт втілили героїв вистави "чорний дрізд". Фото: пресслужба театру

Режисерка зауважила, що для роботи з матеріалом підбирали акторів за особливим критерієм.

"Я звісно вже була знайома з акторами, з якими працювала над цією виставою. Серед критеріїв – акторська сміливість працювати з подібним текстом. Ця історія дійсно не проста. І людська симпатія, відгук, інтуїтивне відчуття. Важливою була можливість довіряти одне одному і бути чесними в роботі. Ми граємо в двох складах. У кожного та кожної свої унікальні риси та знахідки для ролі. Цікаво, що я та акторки практично ровесниці головної героїні. Це допомагало", – розповіла режисерка.

Актор Сергій Кияшко та акторка Анастасія Пустовіт втілили героїв вистави "чорний дрізд". Фото: пресслужба театру

Після першої повноцінної театральної роботи за непростим твором шотландця, Яна Безсмертна планує взятись за українську класику

"Рівень вистав, команди Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра мотивує працювати вище рівня потужностей, які ти очікуєш від себе. Це не просто, але це подарунок – лише так можна стати сильнішим в опануванні професії. Доопрацьовую сценічну адаптацію тексту "Оргія" Лесі Українки. Після читання в рамках фестивалю "Митниця" мою роботу порекомендували в work in progress, тож після прем’єри це перше, що потребуватиме моєї уваги. А далі – працюватиму над новими постановками", – розповіла режисерка.

Наступні покази вистави "Чорний дрізд" – 1 та 15 лютого.