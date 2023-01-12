Акторка Олеся Жураківська очолила Театр на Лівому березі Дніпра

У столичному Театрі драми й комедії на Лівому березі Дніпра з'явився новий очільник. Виконувати обов'язки директорки-художньої керівниці на час воєнного стану і до проведення конкурсу на цю посаду буде провідна акторка Театру на Лівому березі Олеся Жураківська.

Про таке рішення, яке ухвалив Департамент культури КМДА, повідомили на Facebook-сторінці Театру.

Нова керівниця уже поділилась своїм баченням подальшого розвитку Театру. Планують, що він рухатиметься за вектором, який намітився раніше.

Реклама:

"Наша мета на сьогодні, враховуючи обставини, в яких ми живемо, – не втратити те, що ми напрацювали, зберегти і примножити наші надбання, наші традиції. А для нашого театру традиційним є: експериментувати, не боятися говорити про важливе і бути в авангарді", – наголосила Олеся Жураківська.

Читайте також: Гастролі, зарплати та незворотні зміни: що насправді відбувається в столичному Театрі на Лівому березі

"За останні роки в театрі відбулися колаборації з європейськими театрами, в репертуарі з’явилися вистави, створені іноземними режисерами, ми працювали з потужною сучасною українською драматургією авторства Наталки Ворожбит, Сергія Жадана, Олександра Середіна. Театр на лівому березі – майданчик для відкриття нових імен в режисурі та драматургії, створення спецпроєктів, роботи з молоддю, свідомого і відвертого спілкування з глядачем. Ми гастролювали містами України та Європою, налагодили успішну роботу грантового та комунікаційного департаментів", – процитували нову очільницю Театру.

Йдеться, зокрема, про продовження вектору розвитку, який означив попередній керівник – Станіслав Жирков. Він звільнився з посади у жовтні 2022 – це стало несподіванкою для столичної театральної спільноти.

Читайте також: Український театр за кордоном: вистави і проєкти, які створюють враження про Україну

Реклама:

Відтоді Театр перебував у постійному фокусі уваги ЗМІ та ставав предметом обговорень у соцмережах. Розмови, що часто містили непідтверджені дані, точились як навколо особи екс-керівника Стаса Жиркова та програми, з якою він виграв конкурс на керівну посаду в Театрі у 2019, – так і щодо загальної обстановки в Театрі на Лівому березі та матеріального становища установи.

Із жовтня 2022 у столичній театральній спільноті обговорювали також кандидатуру в.о. керівника Театру на Лівому березі. Більшість колективу Театру підтримали Олесю Жураківську, тоді як частина була за кандидатуру режисерки Катерини Степанкової. Головна режисерка Тамара Трунова висловилась yf підтримку кандидатури Жураківської, оскільки вважає її найбільш прийнятною кандидатурою на цю посаду. Проведення нового конкурсу на посаду очільника Театру зможуть провести після закінчення або скасування в Україні воєнного стану.