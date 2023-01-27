Фільм про Маріуполь отримав нагороду на фестивалі Санденс 2023

Документальний фільм українського військового кореспондента, фотографа Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на одному з найбільших фестивалів незалежного кіно Санденс.

Переможців Санденсу 2023 оголосили ввечері п'ятниці, 27 січня, в Парк-Сіті (США).

Фільм Чернова був показаний в конкурсній програмі World Cinema Documentary Competition.

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Стрічка розповідає від першої особи про перші дні російського вторгнення в Україну: напад Росії, бомбардування маріупольського пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Asociated Press з оточеного російськими окупантами міста.

Кадр з фільму "20 днів у Маріуполі"

Основою фільму "20 днів у Маріуполі" стали 30 годин відеоматеріалів, знятих Черновим і його колегами в блокадному місті.

"Я хочу подякувати всім, хто вірив у нас: AP, Frontline і Санденс та аудиторії, яка не відвернулася. Це не досягнення, це привілей", – сказав Чернов після оголошення його роботи серед переможців.

🏆 The Audience Award: World Cinema Documentary, Presented by United Airlines goes to 20 DAYS IN MARIUPOL, directed and produced by Mstyslav Chernov. #Sundance @united pic.twitter.com/zAvSESoOCF Реклама: January 27, 2023

Загалом у секції документального світового кіно відбулися прем’єри 12 фільмів, серед яких були фільми про зміну клімату, дорослішання під час апартеїду та конкурс піаністів імені Шопена. Головний приз журі у цій категорії отримав фільм "Вічна пам’ять" про пару, що страждає на хворобу Альцгеймера.

Головний кінофестиваль незалежного кіно у США Санденс (Sundance Film Festival) стартував 19 і триватиме до 29 січня.