У Нью-Йорку скасували виставку про російську архітектурну школу

Нью-Йоркська мистецька школа Cooper Union вирішила відкласти виставку про ВХУТЕМАС – московську мистецьку та архітектурну школу.

Навчальний заклад повідомив, що таке рішення ухвалили через розв'язану Росією війну в Україні, пише artnews.

Виставка під назвою "ВХУТЕМАС: Лабораторія авангарду, 1920-1930 рр." мала відкритися 25 січня. Цього ж дня Cooper Union оголосили про рішення відкласти її на невідомий час.

ВХУТЕМАС (абревіатура від Высшие художественно-технические мастерские) – архітектурний виш, створений з ініціативи Леніна та після низки доносів закритий Сталіним. Цікаво, що серед натхненників навчальної установи були й українці Казимир Малевич та Олександра Екстер, творчі здобутки яких Росія довгий час намагалася привласнити, називаючи їх російськими митцями.

Проєкт "ізби-чітальні", створений у ВХУТЕМАС

У спільній заяві виконувачки обов’язків декана школи Хейлі Ебер та голови виставкового комітету Олександра Точіловського пояснюється, що відкриття відклали, щоб "надати час і простір, щоб повністю розглянути" сумніви щодо виставки.

"Оскільки ця виставка відбувалася б у нинішніх умовах, вона викликала занепокоєння та започаткувала повчальний діалог, – йдеться у заяві. – Ми вдячні нашим колегам українського походження, які допомагають нам працювати над цією справою, оскільки ми прагнемо з точністю та делікатністю збалансувати наукове дослідження історії архітектури на тлі нинішніх звірств, які чинить стосовно українців російська влада".

Заява про відкладення виставки. Скріншот з сайту cooper.edu

Видання зазначає, що хоча цього не вказано в заяві представників Cooper Union, виставку відклали через кілька днів після того, як професор Нью-Йоркського університету Педер Анкер опублікував статтю, в якій засуджував майбутню подію, а також звинуватив кураторку Анну Бокову у зв'язках з російським президентом.

Називаючи виставку формою російської "м’якої сили", Анкер написав: "Хоча наукова робота, що стоїть за виставкою, є серйозною, вона слугує у поточній культурній політиці російською пропагандою. Зважаючи на війну, чому Cooper Union погодився підтримати це зараз?"

Будівля Cooper Union у Нью-Йорку

Також своє обурення висловлювали під постом-анонсом виставки коментатори у Facebook: "Соромно ігнорувати долю мільйонів українських людей, вшановуючи архітектуру терористичної держави!", "Як таке може відбуватися в світлі війни, бійні та жахливих військових злочинів, які відбуваються?! Абсолютно нечутливо і відверто тривожно", "CU зовсім не в курсі поточних подій? Ви не помічаєте злочинів проти людства, які Росія здійснює щодня? Чи це ляпас великій українській громаді?"