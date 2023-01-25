У Відні скасували концерт російського піаніста, який підтримує війну РФ проти України

Віденська концертна зала Konzerthaus скасувала концерт відомого російського піаніста Дениса Мацуєва, який ще з 2014 року публічно підтримує війну, яку Росія розпочала проти України.

Концерт Мацуєва у Відні був призначений на 16 лютого, повідомляє Радіо Свобода. Він мав виконувати твори композитора Сергія Рахманінова.

Причини скасування виступу росіянина не вказуються. Однак це не перший випадок скасування у Європі та США концертів Мацуєва та інших російських виконавців, що підтримують путінську агресію щодо України.

Наразі у розкладі концертів на сайті віденського Konzerthaus навпроти афіші концерту Мацуєва міститься напис "СКАСОВАНО".

Скріншот з konzerthaus.at

Відомо, що цього вечора у Відні замість росіянина зіграє французький піаніст Олександр Канторов. Раніше він був учасником благодійних концертів на підтримку України.

У минулому році, після початку повномасштабної війни в Україні, швейцарський Фонд Сергія Рахманінова виключив Мацієва зі своєї ради. А Латвія у березні 2022 року внесла його та ще 24 інших російських діячів культури у список персон нон-ґрата.

Російський піаніст Денис Мацуєв підтримує політику Путіна вже давно: у 2014 році він підписався під відкритим листом на підтримку анексії Криму. В кінці березня 2014-го росіянин мав виступити у Києві, в Національній опері України, однак його виступ скасували.

Після цього він неодноразово схвально відгукувався про політику Володимира Путіна, та навіть входив до ініціативної групи з висунення його кандидатом в президенти 2018 року та робочої групи з підготовки поправок до Конституції РФ, яка "обнулила" всі президентські терміни Путіна.

Піаніст Мацуєв навіть допоміг Путіну "обнулити" президентські терміни. Фото: Вікіпедія

Українці з тих часів закликають до бойкоту прихильника Путіна Мацуєва та скасування його концертів. Зокрема, у 2017 році у Вашингтоні активістка української діаспори Олекса Чопівська влаштувала протест проти виступу путіністів Валерія Ґерґієва та Дениса Мацуєва.