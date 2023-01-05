Влада Ірану відпустила акторку оскароносного фільму, яку затримали за підтримку протестів

Влада Ірану звільнила відому акторку Таране Алідуості, яку затримали за критику придушення антиурядових протестів.

Її протримали в ув'язненні близько трьох тижнів.

Як повідомляє Associated Press з посиланням на іранське агентство ISNA, 38-річну зірку оскароносного фільму "Комівояжер" режисера Асгара Фархаді звільнили під заставу.

Також у ЗМІ з'явилися фотографії Таране Алідуості з оберемками квітів в оточенні друзів, зроблені після звільнення із в’язниці Евін у Тегерані в середу, 4 січня.

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Акторка стала однією з кількох іранських знаменитостей, які висловили підтримку загальнонаціональним протестам і розкритикували насильницьке придушення їх владою. Вона опублікувала щонайменше три пости на підтримку протестів в Instagram, після чого її акаунт відключили.

Зокрема, Алідуості постила фото без хіджаба на знак солідарності з першим протестувальником, якого стратила іранська влада. Майже за добу цей пост набрав близько 1,5 млн лайків. Скільки йому вдалося зібрати загалом – невідомо, бо наразі сторінки акторки не існує.

Після її затримання в грудні 2022 року нібито за "поширення брехні" про загальнонаціональні протести світові знаменитості почали закликати іранську владу відпустити акторку.

"Ми закликаємо владу Ірану покласти край свавільним затриманням. Іранському народу відмовляють у фундаментальних свободах, зокрема вираження думок і мирних зібрань", – заявляв тоді голова Європейської кіноакадемії Майк Дауні.

Таране Алідуості у Каннах у 2016 році. Фото: tanka_v / Depositphotos

Влітку в Ірані також заарештували одного з найвідоміших режисерів країни Джафара Панахі. Він став третім заарештованим кінематографістом за тиждень – після Мохаммада Расулофа та Мустафі Аль-Ахмада. Всі троє підтримували антиурядові протести та публічно висловлювали незгоду з діями влади Ірану. Незважаючи на те, що звільнити кінематографістів вимагали Каннський кінофестиваль та Американська кіноакадемія, Панахі досі залишається за гратами.

Масштабні протести, що стали одними із найбільших в Ірані з моменту Ісламської революції 1979 року, почалися після того, як 16 вересня "поліція моралі" арештувала за "неправильне" носіння хіджабу 22-річну Махсу Аміні й вона померла від рук силовиків.

Протестувальники виходили на вуличні акції, закидували камінням правоохоронців та їхні автомобілі. У відповідь силовики застосували для розгону людей бойові патрони, сльозогінний газ і кийки. А згодом почали переходити і до фізичних розправ та публічних страт учасників протестів.