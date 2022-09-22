Знімають хіджаби та обрізають волосся. Іран сколихнули протести через смерть 22-річної дівчини, яку затримала "поліція моралі"

В Ірані 16 вересня спалахнули протести через смерть дівчини, затриманої "поліцією моралі" через нібито неправильне носіння хіджабу. Демонстрації тривають до сьогодні.

Як повідомляє іранська служба "Радіо Свобода", іранські правоохоронці заарештувала 22-річну Махса Аміні 13 вересня у Тегерані. Туди дівчина прибула зі свого рідного міста, що в західному курдському регіоні країни.

Махсу затримали через "порушення ісламського дрескоду" – розв'язаний хіджаб. Перебуваючи під вартою у поліцейському відділку, дівчина знепритомніла. Три дні вона перебувала у комі під наглядом лікарів, а 16 вересня стало відомо, що Аміні померла.

У госпіталі розповіли, що дівчину доставили туди вже у комі з численними травмами голови, пише видання Iran International 18 вересня. Натомість у поліції заперечують звинувачення у насиллі, заявляючи, що у неї стався серцевий напад, коли вона разом з іншими затриманими жінками чекала у відділку.

Махса Аміні, яка померла після затримання "поліцією моралі". Фото:Iran International

Водночас батько Аміні наголошує – у неї ніколи не було проблем зі здоров'ям, зокрема із серцем. Відповідальною за смерть доньки він вважає поліцію, яку, серед іншого, звинувачує у брехні, повідомляє CNN з посиланням на BBC Persia.

"Вони брешуть. Вони говорять неправду. Усе брехня... скільки б я не благав, вони не дозволяли мені бачити мою дочку", – наголошує Амджад Аміні.

За його словами, коли він дивився на тіло своєї доньки на похоронах, воно було повністю загорнуте, за винятком її обличчя та ніг, на яких він помітив забої.

"Я уявлення не маю, що вони з нею зробили", – каже батько Махси.

Фото: Reuters

20 вересня вищий медичний чиновник у південній провінції Хормозган Хоссейн Карампур відкинув заяви правоохоронців про те, що Махса Аміні нібито перенесла серцевий напад, заявивши, що найбільш ймовірною причиною її смерті був удар в голову. Також Карампур звернувся до президента Іранської медичної ради, закликавши його "діяти чесно та сміливо, щоб розкрити правду" та стояти на боці людей.

На трагічний інцидент відреагував президент Ірану Ібрагім Райсі, який наказав розпочати розслідування смерті дівчини.

Після появи новин про загибель 22-річної Аміні по всьому Ірану спалахнули масштабні мітинги проти свавілля правоохоронців. Демонстрації, зокрема, супроводжуються тим, що багато іранських жінок на знак протесту знімають хіджаби. Для багатьох іранців смерть дівчини є ще одним доказом жорсткого контролю інакомислення в Ісламській Республіці та все більш жорстокого поводження "поліції моралі" з молодими жінками.

Фото: Reuters

Як передає Reuters, за останні два дні під час протестів, які намагалися придушити правоохоронці, було вбито чотири людини. Загальна кількість загиблих, за офіційними даними, зросла до восьми.

Водночас курдська правозахисна група Hengaw повідомляє, що було вбито 10 протестувальників. Троє з них, за її даними, загинули в середу 21 вересня.

Протести проти свавілля правоохоронців поширилися на щонайменше 50 населених пунктів по всій країні.

Фото: Reuters

Також повідомляється про випадки відключення інтернету в деяких частинах країни та блокування облікових записів в Instagram з іранськими IP-адресами. У такий спосіб влада намагається придушити наростаючий гнів громадян внаслідок загибелі Аміні, пише The Guardian.

Це сталося після того, як міністр зв’язку Ірану попередив про можливі збої в Інтернеті "з метою безпеки та дискусій, пов’язаних з останніми подіями", повідомляє CNN, цитуючи інформаційне агентство країни ISNA.

За даними The Guardian, у вівторок ввечері поліція застосувала сльозогінний газ і провела арешти, щоб розігнати натовп до 1000 осіб.

На відео, які поширюються у соцмережах, можна побачити, як чоловіки у шоломах на мотоциклах заганяють жінок у кут і б’ють.

Фото: Reuters

Очевидець у східному районі міста розповів CNN, що протестувальники кричали "Смерть диктатору", посилаючись на верховного лідера Ірану, і "Я вбиваю кожного, хто вбив мою сестру", маючи на увазі Аміні.

На відео з протестів по всій країні видно, як люди знищують плакати з зображенням Райсі, а жінки спалюють свої хіджаби та обрізають волосся в символічній демонстрації непокори.

Iranian Women are cutting their hair and burning their Hijabs to protest the death of 22-Year-Old Mahsa Amini in custody.

Here's what you need to know 🧵



Video source : @AlinejadMasih pic.twitter.com/VSMKSZkmvm — Document Women (@DocumentWomen) September 19, 2022

Як повідомляє The Guardian, Райсі, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу, не згадав ні демонстрації, ні Махсу Аміні по імені, однак розкритикував західні країни за їхню реакцію на "інцидент, який розслідується в Ірані".

"Іранські чиновники кажуть, що вони проводять розслідування причини смерті Аміні. Проте протестувальники мало вірять у внутрішнє розслідування і вимагають скасування міліції моралі.

У середу верховний лідер країни виступив з телевізійною промовою, у якій не згадав про протести, але попередив, що молоді люди не повинні "підпадати під обман західних держав"", – йдеться у повідомленні.