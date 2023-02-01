Фестиваль у Вісбадені відмовився скасовувати виступ улюблениці Путіна Нетребко

Попри протести українських музикантів організатори Міжнародного травневого фестивалю у Вісбадені (Німеччина) відмовилися скасовувати виступи росіян, зокрема, співачки Анни Нетребко, відомої підтримкою агресивної імперіалістичної політики Владіміра Путіна та невдалою спробою "перевзутись" після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Вчора Вісбаденський міжнародний травневий фестиваль (IMF) отримав листа від генерального директора Національної опери України Петра Чуприни, а міністр культури та ЗМІ Клаудія Рот – листа від міністра культури України Олександра Ткаченка", – йдеться у заяві.

Організатори фестивалю додали, що отримали офіційну відмову від участі у заході українських музикантів через запланований на ньому виступ улюблениці російського диктатора Путіна Анни Нетребко.

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Там назвали відмову українців виступати на одній сцені з прихильниками Путіна "нав'язаною політикою":

"Скасування, які ми зараз отримали як від Національної філармонії України, так і від Харківського театру імені Тараса Шевченка, очевидно, є політично мотивованими або нав’язаними політикою".

Організатори Вісбаденського фестивалю зазначили, що у своєму листі до німецької колеги "Ткаченко дає зрозуміти, що українська сторона не терпить будь-якої співпраці з людьми, які представляють російську культуру, а також будь-яких заходів, на яких буде представлена ​​російська культура".

"Для нас це означало б, що ми більше не можемо дозволяти російським артистам виступати, грати будь-яку російську музику і російським поетам говорити. Ця вимога міністра культури України повністю вилучити російську культуру з наших програм не може бути прийнятною для нас у вільній країні", – йдеться у заяві.

Вісбаденський фестиваль підкреслив, що не буде обирати між двома культурами, бо це "фальшива альтернатива", не буде засуджувати російський народ і повторив пропагандистську тезу про "культуру поза політикою": "Ми зайняли чітку позицію проти загарбницької війни Путіна, а також проти всіх дій путінського режиму. Але це не може означати засудження всього російського народу і всієї російської культури. Культура завжди живе людськими цінностями, які стоять вище націй".

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Фото: Anna Netrebko / Facebook

Раніше влада німецької федеральної землі Гессен та її столиці – міста Вісбаден виступила проти участі Анни Нетребко у фестивалі в травні 2023 року. У спільній заяві наголошувалося, що Росія веде агресивну війну проти України, на якій щодня гинуть люди, і з огляду на це незрозуміло, як росіянка може виступати на фестивалі у Вісбадені. Однак Гессенський державний театр Вісбадена не відмовився від своїх планів надати сцену пропутінській співачці.

Анна Нетребко, яка давно живе та працює поза межами Росії, намагається дотримуватися мовчання та публічно не критикувати політику Путіна. При цьому вона не приховує, що голосувала за російського диктатора та навіть була його довіреною особою в 2012 році. Після того, як у березні 2022 року Нетребко, яка відмовилася публічно відмежуватися від Путіна, звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку, співачка спробувала "перевзутися" та опублікувала пост із засудженням війни в Україні.

"Насправді я зустрічалася з президентом Путіним лише кілька разів за все життя... Я люблю свою батьківщину Росію і шукаю миру та єдності через своє мистецтво", – писала тоді вона.