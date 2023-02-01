Померла дружина актора Івана Миколайчука, співачка Марія Миколайчук

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
24142
1 лютого 2023

Співачка та акторка Марія Миколайчук, дружина відомого українського актора Івана Миколайчука. померла на 81-у році життя.

Про це повідомила Чернівецька обласна рада у Facebook.

"Померла відома співачка та акторка з Буковини Марія Миколайчук. Дружина видатного актора, сценариста та кінорежисера пішла з життя сьогодні, 1 лютого, близько сьомої години ранку", – йдеться в повідомленні.

Племінник Івана Миколайчука Михайло Грицюк розповів, що Марія Миколайчук померла після тривалої хвороби.

Майбутня співачка, фольклористка, акторка, Народна артистка України Марія Миколайчук народилася 8 квітня 1941 року у селі Витилівка Чернівецької області.

Закінчила студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, працювала тут акторкою. У 1961 році почала співати в Українському народному хорі імені Григорія Верьовки. Згодом стала учасницею створеного з ініціативи Івана Миколайчука фольклорного вокального тріо "Золоті ключі", до якого разом з нею входили Ніна Матвієнко й Валентина Ковальська.

Тріо "Золоті ключі"

Разом з колегами по тріо знімалася у стрічках "Пропала грамота", "Дівочі мрії". Також знялася в епізодичній ролі в одному з найвідоміших фільмів з Іваном Миколайчуком "Білий птах з чорною ознакою". Останньою появою Миколайчук на великому екрані стала роль Ірини Сергіївни у фільмі Романа Балаяна "Ми є. Ми поруч" (2021).

Читайте також: Що ми пам'ятатимемо про Павличка: творчість, активізм та вірші, що стали хітами


Реклама:


 1648
Суспільство

Від чого допомагає медичний канабіс і чи легалізують його в Україні найближчим часом

Яна Осадча
 2495
КУЛЬТУРА

ТЮГ подає голос: театрам потрібні відкриті конкурси директорів

Ірина Голіздра
 11964
Суспільство

"Прокидайся, твоєї школи більше немає". Як на місці зруйнованої Росією школи у Житомирі створюватимуть надсучасний ліцей

Стас Козлюк

Головне на сайті


Суспільство

Від чого допомагає медичний канабіс і чи легалізують його в Україні найближчим часом

Яна Осадча
У Львові врятували немовля, яке не дихало самостійно через рідкісну ваду серця
Шкільний офіцер поліції з Одеси проводить онлайн-уроки для дітей у прифронтовій зоні. ВІДЕО
Мовний омбудсмен отримав скарги на медзаклади, які не обслуговують пацієнтів українською
У Мексиці керівника зоопарку звинуватили у тому, що він подав на різдвяну вечірку карликових кіз
80% закладів харчування України виконують закон про заборону куріння: дані моніторингу
КУЛЬТУРА

ТЮГ подає голос: театрам потрібні відкриті конкурси директорів

Ірина Голіздра
Суспільство

"Прокидайся, твоєї школи більше немає". Як на місці зруйнованої Росією школи у Житомирі створюватимуть надсучасний ліцей

Стас Козлюк