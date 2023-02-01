Померла дружина актора Івана Миколайчука, співачка Марія Миколайчук

Співачка та акторка Марія Миколайчук, дружина відомого українського актора Івана Миколайчука. померла на 81-у році життя.

Про це повідомила Чернівецька обласна рада у Facebook.

"Померла відома співачка та акторка з Буковини Марія Миколайчук. Дружина видатного актора, сценариста та кінорежисера пішла з життя сьогодні, 1 лютого, близько сьомої години ранку", – йдеться в повідомленні.

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Племінник Івана Миколайчука Михайло Грицюк розповів, що Марія Миколайчук померла після тривалої хвороби.

Майбутня співачка, фольклористка, акторка, Народна артистка України Марія Миколайчук народилася 8 квітня 1941 року у селі Витилівка Чернівецької області.

Закінчила студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, працювала тут акторкою. У 1961 році почала співати в Українському народному хорі імені Григорія Верьовки. Згодом стала учасницею створеного з ініціативи Івана Миколайчука фольклорного вокального тріо "Золоті ключі", до якого разом з нею входили Ніна Матвієнко й Валентина Ковальська.

Тріо "Золоті ключі"

Разом з колегами по тріо знімалася у стрічках "Пропала грамота", "Дівочі мрії". Також знялася в епізодичній ролі в одному з найвідоміших фільмів з Іваном Миколайчуком "Білий птах з чорною ознакою". Останньою появою Миколайчук на великому екрані стала роль Ірини Сергіївни у фільмі Романа Балаяна "Ми є. Ми поруч" (2021).

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