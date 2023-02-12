У Нью-Йорку відновлять виставку про архітектурну школу РФ, яку скасували на тлі війни в Україні

Нью-Йоркський художній коледж The Cooper Union відновить виставку про московську мистецьку та архітектурну школу ВХУТЕМАС. Її відкриття скасували через дискусію навколо доцільності такого заходу на тлі війни РФ проти України.

Виставку планують "переосмислити" і відкрити навесні, йдеться у заяві коледжу.

"The Cooper Union відкриє виставку пізніше цієї весни, підкріплену додатковими контекстуальними матеріалами, які нададуть різні рамки для розуміння цих питань та оригінального педагогічного дослідження та наміру виставки.

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Школа також проведе низку занять зі студентами Cooper Union та публічний круглий стіл під час відкриття виставки, щоб розкрити багатовимірні питання, пов’язані з виставкою та її презентацією, зокрема важливість розкриття історії, втраченої через політичне придушення та дослідження того, як історія може бути використана для політичної вигоди сьогодні", – наголосила президентка коледжу Лаура Спаркс.

Конкретну дату відкриття виставки "ВХУТЕМАС: Лабораторія авангарду, 1920-1930 рр." наразі не визначили.

Як пише The New York Times, рішення про відстрочку виставки викликало в академічному світі хвилю дебатів щодо "культурного скасування". Зокрема, понад 750 науковців, викладачів і студентів підписали лист протесту на ім'я Лаури Спаркс та виконувачки обов’язків декана Гейлі Ебер, в якому виступили проти скасування виставки про ВХУТЕМАС.

У листі академічна спільнота заявляє про "повну солідарність" з народом України і висловлюється проти "невиправданого та жорстокого вторгнення Росії". Утім одразу додає, що вважає "інтелектуально сумнівною" статтю професора Нью-Йоркського університету Педера Анкера про засудження виставки, після публікації якої захід відклали.

"Ми закликаємо Cooper Union негайно розпочати відкритий і відповідальний процес "Вхутемас: Лабораторія авангарду, 1920-1930". Ця виставка, на якій представлені роботи колишніх і нинішніх студентів Cooper Union, є важливим нагадуванням про культурні експерименти міжвоєнних років і їхню довготривалу спадщину, яка протистоїть авторитаризму – як тоді, так і зараз", – заявила академічна спільнота у листі.

Нагадаємо, ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) – архітектурний університет, створений за ініціативи Леніна, який після низки "доносів" був закритий Сталіним. Серед натхненників навчальної установи були й українці – Казимир Малевич та Олександра Екстер, творчі здобутки яких РФ довгий час намагалася привласнити, називаючи їх російськими митцями.

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Зазначимо, Cooper Union розташований у районі, який називають "Маленькою Україною".