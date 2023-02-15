"Прилетіло в 50 см від голови". Поет Артем Полежака потрапив під обстріл на фронті та отримав контузію

Український поет Артем Полежака, який наразі захищає Україну на війні, потрапив під ворожий обстріл на фронті та отримав контузію.

Про це поет розповів у своєму Facebook.

"Якщо ви не знали, як виглядає контужений Полежака, то ось. Пі*арський танк розібрав нашу позицію на запчастини. Мені прилетіло буквально в 50 см від голови, отямився, засипаний піском, нічого не розуміючи. Шапочку потіряв", – пише Полежака.

Реклама:

Також поет, який кілька днів тому отримав звання найсексуальнішого українського митця за версією премії Золотий ліфон, розказав, що осколок снаряду влучив в його коліматорний приціл.

"Тепер в мене з'явилася нова супєрспособность - видихати повітря через вуха. В голові гуде, недочуваю (шо в моєму віці, в принципі...), а главне, слєгонца порушено координацію і не можу довго йти. Ну нічо, зранку сестра зробила крапельницю, дала таблеток", – додав Полежака.

Артем Полежака після початку повномасштабного вторгнення Росії став до захисту батьківщини і зараз служить стрільцем у 3-му батальйоні 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Має позивний Химера.