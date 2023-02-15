"Прилетіло в 50 см від голови". Поет Артем Полежака потрапив під обстріл на фронті та отримав контузію

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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15 лютого 2023

Український поет Артем Полежака, який наразі захищає Україну на війні, потрапив під ворожий обстріл на фронті та отримав контузію.

Про це поет розповів у своєму Facebook.

"Якщо ви не знали, як виглядає контужений Полежака, то ось. Пі*арський танк розібрав нашу позицію на запчастини. Мені прилетіло буквально в 50 см від голови, отямився, засипаний піском, нічого не розуміючи. Шапочку потіряв", – пише Полежака.

Також поет, який кілька днів тому отримав звання найсексуальнішого українського митця за версією премії Золотий ліфон, розказав, що осколок снаряду влучив в його коліматорний приціл.

"Тепер в мене з'явилася нова супєрспособность - видихати повітря через вуха. В голові гуде, недочуваю (шо в моєму віці, в принципі...), а главне, слєгонца порушено координацію і не можу довго йти. Ну нічо, зранку сестра зробила крапельницю, дала таблеток", – додав Полежака.

Артем Полежака після початку повномасштабного вторгнення Росії став до захисту батьківщини і зараз служить стрільцем у 3-му батальйоні 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Має позивний Химера.

Полежака має поетичний позивний Химера. Фото: Валентин Кузан

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