В Україні почали тестувати прототип електронного реєстру музейного фонду

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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16 лютого 2023

Представники 12 українських музеїв розпочали тестування прототипу електронної системи реєстру Музейного фонду України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

До робочої групи увійшли музейні заклади різного профілю: історичні, природничі, археологічні, художні тощо.

Їхній досвід дозволить врахувати всі потреби сучасних музейників під час розробки базового програмного забезпечення та створити зручну й корисну електронну систему обліку цінностей. Музейники тестуватимуть прототип реєстру, аналізуватимуть необхідний функціонал, а згодом нададуть свої відгуки та рекомендації щодо майбутнього програмного забезпечення.

Отримавши фідбек від музеїв, розробники доопрацюють електронну систему. Далі МКІП матиме завдання забезпечити реєстрацію в системі всіх установ, що зберігають предмети, які належать до Музейного фонду України.

Об'єднання музеїв єдиним реєстром дозволить їм самостійно вносити дані про предмети, які в них зберігаються, реставруються, перевозяться або були втрачені. Електронна система полегшить взаємодію з державними та міжнародними системами та сервісами для отримання дозволів на вивіз культурних цінностей та інтеграцію України в мистецьку спільноту Європи.

Музейники допоможуть створити зручну й корисну електронну систему обліку цінностей. Фото: Національний художній музей України / National Art Museum of Ukraine / Facebook

У МКІП повідомили, що державна частина Музейного фонду України наразі налічує понад 12 мільйонів об'єктів. І додали, що за останній рік потреба в діджиталізації музейних ресурсів стала нагальною, адже обстріли, пограбування та руйнування музеїв знищують також і облікову документацію. 

Реалізацію цього проєкту було розпочато в рамках співпраці МКІП з Міністерством культури та національної спадщини Польщі та Solidarity Fund PL у 2022 році. Він фінансується канцелярією прем'єр-міністра Республіки Польща.

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