Росіяни грабують колекціонерів Херсонщини і вивозять експонати у Крим – розвідка

Яна Осадча журналіст
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18 травня 2022

Російські окупанти грабують музеї та приватні колекції на Херсонщині.

Вкрадені експонати вивозять в окупований Крим, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Рашисти вивозять у окупований Крим майно херсонських музеїв та мистецькі колекції навчальних закладів", – кажуть у відомстві.

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З 12 травня російські військові приходять додому до місцевих краєзнавців, колекціонерів та у магазини антикваріату і відбирають все, що становить хоч найменшу художню чи історичну цінність.

 Фото: doomu/Depositphotos

Інформацію про наявність колекцій та про їхню цінність їм надають так звані "цивільні експерти" з числа колаборантів.

Цінності вивозять невеликими вантажівками у супроводі позашляховиків, іноді в супроводі ББМ "Тигр".

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"За словами свідків, представники ЗС РФ, які залучались до проведення рейдів, не схожі на звичайних військовослужбовців.

Вони екіпіровані одягом західного зразку, пересуваються на позашляховиках Toyota. Втім, мають зброю російського виробництва", – говорять у розвідці.

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