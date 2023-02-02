ТЮГ подає голос: театрам потрібні відкриті конкурси директорів

Київ. Театр юного глядача на Липках. Наприкінці січня він залишився без керівництва. Директора, що переміг на відкритому конкурсі, КМДА звільнила через рішення вже неіснуючого суду. Нового директора призначити без конкурсу не давав колектив ТЮГ.

Це вже не перший скандал у театральному середовищі Києва: загалом, 4 столичні театри і 1 національний мають керівників зі статусом в.о., тобто призначені органом управління, а не обрані на конкурсі, як того вимагає закон. Столична влада виправдовується воєнним станом - мовляв, він забороняє проводити конкурси. Проте воєнний стан не завадив владі Львівщини організувати відкриті конкурси керівників 4 закладів культури і обрати на них директорів.

На прикладі ситуації в столичному ТЮГ УП.Життя розповідає, чому відкриті конкурси важливі і як театральні колективи можуть відстояти своє право на творчий розвиток.

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Чому пішов керівник театру В'ячеслав Жила

Ще 5 січня тодішній керівник Театру на Липках В'ячеслав Жила на зборах колективу анонсував майбутні прем'єри для глядачів. А вже 26 січня його повідомлення у facebook говорило про "останній день на посаді директора-художнього керівника Театру юного глядача". Він стисло виклав досягнення театру за його каденції, проте ані слова про причини, з яких залишає посаду.

За минулий рік, попри повномасштабне вторгнення і тимчасову перерву у роботі, ТЮГ випустив сім прем’єр, провів благодійні покази в лікарні "Охматдит" і в селищі Бородянка. І започаткував новий проєкт "Театротерапія", який знайомить з театром дітей із особливими освітніми потребами.

В’ячеслава Жилу визначили переможцем конкурсу на заміщення посади директора-художнього керівника Театру на Липках у серпні 2021 року. Він тоді переміг майже 30 років незмінного керівника Театру юного глядача Віктора Гирича. Проте, заслужений діяч мистецтв і народний артист Гирич вирішив піти не на пенсію, а до Окружного адміністративного суду. Він подав позов на Департамент культури Київської міськради про визнання протиправності рішення конкурсу.

В'ячеслав Жила очолив ТЮГ у серпні 2021 року. Фото: Театр юного глядача / Facebook

Поки в країні тривала війна, а ТЮГ випускав нові проєкти, тривав і суд. І 15 вересня 2022 року він виніс рішення повністю задовольнити позов Гирича: конкурс визнали "протиправним", а рішення конкурсної комісії про обрання Жили директором ТЮГу і подальше його призначення на посаду нечинним. Своє рішення суд обґрунтував тим, що деякі члени конкурсної комісії були недостатньо фаховими.

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Жила подав апеляцію на рішення ОАСК. Тим часом Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію Окружного адміністративного суду. Проте апеляційна скарга Жили залишилась без задоволення, а рішення ОАСК - без змін. Так постановив VІ апеляційний адмінсуд. Рішення до виконання Департамент культури КМДА взяв одразу. Отже, результат цієї судової перепетії такий: позов програв Департамент культури, а звільнили В’ячеслава Жилу.

У коментарі УП.Життя звільнений керівник Театру на Липках каже, що його юристи дають правову оцінку цим подіям і після неї буде зрозуміло, що робити далі.

"Дуже не хочеться вірити у те, що це було політичне рішення, адже підстава для мого звільнення досить неоднозначна. І геть не хочеться повертатися на початок минулого століття, коли влада та судді займалися свавіллям, намагаючись винищити молодих митців-новаторів", – повідомив В’ячеслав Жила.

Наступний чи заступник?

Для вирішення питання із керівником Театру на Липках, 27 січня на збір колективу завітав сам директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк. Він приніс пропозицію призначити директором ТЮГ виконувача обов’язків, бо конкурс "керівників комунальних підприємств, установ" під час війни не проводять. З зали пролунали уточнення, що юридична форма ТЮГа - "театрально-видовищний заклад культури".

Збори колективу ТЮГ на Липках 31 січня. Фото Ірини Голіздри

"На період воєнного стану Департамент культури, як орган управління, має право призначити особу власним рішенням. Це може бути моє рішення і це буде 100% моя відповідальність", – заявив Сергій Анжияк тоді на зборах колективу 27 січня.

Врешті, чиновник заявив, що обійняти посаду керівника театру можеш лише людина, що зараз перебуває на посаді заступника. І це безальтернативно Максим Михайліченко: "На сьогоднішній день покладання обов'язків покладено на людину, яка обіймає посаду заступника директора… Якщо я не помиляюсь, на сьогодні Михайліченко - заступник директора театру", – говорив Сергій Анжияк перед колективом. Зовсім скоро з`ясувалось, що Михайліченко не заступник директора, а режисер. Але це, здається, для чиновника з КМДА вже не було суттєво.

Михайліченко працює у театрі з 1995 року, й суттєвий період – за каденції Віктора Гирича. Тому своє звернення до колективу він почав так: "Вибачте, що моє призначення якимось чином вас налякало, або схвилювало. В будь-якому разі, щоб далі не відбувалося, я хотів би, щоб наші стосунки залишилися такими, якими є". Із залу пролунало: "ніхто не виступає проти Вас, але ми вимагаємо прозорості щодо призначення керівництва театру".

У той день Михайліченка призначили в.о., але він побув на цій посаді лише кілька днів.

Життя з нового аркуша: заступниця

Черговий збір колективу відбувся 31 січня, на якому Максим Михайліченко був відсутній, за словами Анжияка, "з поважних причин". Дискусія щодо призначення виконуючого обов'язки директора-художнього керівника набула конструктиву. В колективі наголошують: потрібно провести прозорий конкурс, а не призначати людей, до яких неоднозначне ставлення всередині.

Зокрема, актор Олександр Зиневич, який працює тут 13 років, згадав, як Михайліченко погрожував "набити морду" за те, що актор висловлював інакшу думку. "Всі боялися. Люди, ми хочемо працювати нормально", - сказав він. Лунала навіть пропозиція, всьому театру піти на простій, заради того, щоб не працювати "у тоталітарному режимі" під керівництвом Михайліченка.

Керівник Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк на зборах колективу ТЮГ 31 січня. Фото Ірини Голіздри

Працівники театру наполегливо намагалися відстоювати свої права і театр. І очільник Департаменту культури поставив питання колективу: "А ви зараз здатні об'єднатися і почати життя з нового аркушу? Рухатися далі?", на що гучно пролунало "Так". Після цього Сергій Анжияк запропонував кандидатуру, яка б влаштувала більшість колективу – Марію Кривенко, яка справді обіймає посаду заступника директора.

"Вона буде тимчасово виконуючою обов'язки директора до призначення керівника театру на період воєнного стану. Пошуки нового керівника будуть пришвидшені. Це має бути людина, яка має досвід та ім'я, щонайменше", – підкреслив Сергій Анжияк.

"Зробимо все, аби театр працював потужно, творчий процес розвивася, як треба. Я буду допомагати вам", – сказала колективу Марія Кривенко.

Отже, офіційно тимчасово виконуючою обов'язки директорки-художньої керівниці Київського ТЮГу призначено Марію Кривенко.

Ручне управління під прикриттям війни

Театр на Липках став четвертим київським театром, який не має постійного директора. Призначений виконувач обов’язків, а не обраний на конкурсі керівник нині у Театрі на Лівому березі, у Театрі на Подолі та у Театрі "Золоті ворота". Всі в.о. там були призначені КМДА з виправданням, що відкриті конкурси на посади директорів театрів забороняє воєнний стан. Театру на Лівому березі не призначали в.о. кілька місяців, Театр на Подолі теж довший час не мав керівника і врешті отримав в.о., який продовжує працювати в іншому театрі.

Вистава "Благослови звірів і дітей". Фото: Театр юного глядача / Facebook

Хоча цей же воєнний стан не заборонив Львівській обласній раді буквально цього грудня провести конкурси на посади керівників комунальних закладів культури. Директорів без приставки в.о. отримали Львівський історичний музей, Музей історії релігії, Історико-краєзнавчий музей та Музей Грушевського у Львові.

Ситуацію пояснює Ірина Подоляк, народна депутатка 8-го скликання й авторка закону про конкурси на керівників закладів культури. "Закон про режим воєнного стану говорить нам про те, що конкурси на призначення керівників можуть не проводитися. Але у переліку тих інституцій, де конкурси можуть не проводитися немає установ культури, є підприємства. Наприклад, Національний театр Івана Франка є підприємством. Там може уповноважений орган призначити виконуючого обов'язки директора без конкурсу. А Театр юного глядача є закладом культури – це інша юридично-правова форма. Так, уповноважений орган може призначити в.о, а може провести конкурс", – розповіла Ірина Подоляк в ефірі Театральної риболовлі.

Найбільш чітко і голосно вимогу прозорого призначення керівника сформулював з усіх чотирьох київських театрів саме ТЮГ. Молодий колектив Театру на Липках орієнтується на аудиторію дітей та підлітків. І саме вона потребує якнайбільше сучасного театрального контенту, який неможливо продукувати без просунутого і ефективного керівника. І без прозорого призначення та управління ефективності не досягнути. На зборах колективу з керівником Департаменту культури КМДА з'ясувалося, що за попередні 30 років колектив ТЮГ не мав інформації щодо результату аудитів, які проводились в театрі. Сергій Анжияк запевнив, що після підписання акту про аудит, керівник театру зобов'язаний ознайомити з ним колектив. Перевірки наразі тривають у Київському театрі юного глядача та у Театрі на Лівому березі.

Збори колективу ТЮГ на Липках 31 січня. Фото Ірини Голіздри

"Тектонічні зміни у театральній спільноті, коли колективи нарешті отримали право голосу", - так ситуацію у ТЮГ оцінює театральна критикиня, голова експертної ради театрального фестивалю-премії GRA Ольга Стельмашевська. В коментарі УП.Життя вона говорить: "Часи режисерів-диктаторів йдуть у небуття. А з ними, сподіваюсь, починають руйнуватися, численні схеми, "каламутні" трактування законів, що дозволяли чинити свавілля органами управління, а некомпетентність деяких чиновників давала підстави розправлятися з прогресивними керівниками. Якщо нинішній Департамент культури КМДА і далі буде в діалозі з колективом, а ще краще – вийде на комунікацію із спільнотою та медіа, то приклад ТЮГу стане успішним кейсом подолання управлінської кризи".