BAFTA 2023: список переможців британської кінопремії

У неділю, 19 лютого, у Королівському фестивальному залі у Лондоні пройшла 76-а церемонія вручення британського Оскара – BAFTA 2023.

На ній Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила цьогорічних переможців кінопремії.

Тріумфатором премії BAFTA 2023 став фільм Едварда Бергера "На західному фронті без змін". Нова екранізація роману Еріха Марії Ремарка цього вечора отримав сім нагород, серед яких за Найкращий фільм та Найкращий фільм не англійською мовою. Також він приніс Бергеру нагороду за Найкращу режисуру. Загалом він представлений у 14 номінаціях.

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Режисер "На західному фронті без змін" Едвард Бергер. Фото: Dave Benett/Getty Images

Найкращим актором цьогоріч визнали Остіна Батлера за головну роль у фільмі "Елвіс", акторкою – Кейт Бланшетт за головну роль у фільмі "Тар".

Нагороду за Найкращий анімаційний фільм отримав "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо.

Почесними гостями кінопремії BAFTA 2023 стали принц Уельський Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

Список переможців BAFTA 2023:

Найкращий фільм – "На західному фронті без змін"

Найкращий британський фільм – "Банші Інішеріна"

Найкращий дебют – "Після сонця"

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Найкращий фільм не англійською мовою – "На західному фронті без змін"

Найкращий документальний фільм – "Навальний"

Найкраща анімація – "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо

Найкращий режисер – Едвард Бергер, "На західному фронті без змін"

Найкращий сценарій – "Банші Інішеріна"

Найкращий адаптований сценарій – "На західному фронті без змін"

Найкраща акторка – Кейт Бланшетт, "Тар"

Кейт Бланшетт. Фото: BAFTA / Facebook

Найкращий актор – Остін Батлер, "Елвіс"

Остін Батлер. Фото: BAFTA / Facebook

Найкраща акторка другого плану – Керрі Кондон, "Банші Інішеріна"

Найкращий актор другого плану – Баррі Кіоган, "Банші Інішеріна"

Баррі Кіоган. Фото: BAFTA / Facebook

Найкращий саундтрек – "На західному фронті без змін"

Найкращий кастинг – "Елвіс"

Найкраща операторська робота – "На західному фронті без змін"

Фото: Greg Williams

Найкращий монтаж – "Все завжди і водночас"

Найкраща робота художника-постановника – "Вавилон"

Найкращі костюми – "Елвіс"

Найкращі грим та зачіски – "Елвіс"

Найкращий звук – "На західному фронті без змін"

Найкращі спецефекти – "Аватар: Шлях води"

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