BAFTA-2021: оголосили переможців кінопремії

Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила переможців кінопремії BAFTA-2021. Журі оцінювало фільми 2020 року.
Найкращим фільмом стала стрічка "Земля кочівників" (Nomadland). Картина, зокрема, стала лідером за кількістю нагород BAFTA.
"Земля кочівників" – це стрічка про життя американців, які втратили житло під час фінансової кризи 2008 року і були змушені подорожувати по США.
Фільм також вважається одним з фаворитів "оскарівської" гонки та отримав "Золоті глобуси" за найкращу драму року і найкращу режисуру.
Список переможців BAFTA-2021
- Найкращий фільм – "Земля кочівників" (Nomadland)
- найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland)
- найкращий актор – Ентоні Гопкінс, "Батько" (The Father)
- найкращий режисер – Хлої Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland)
- найкращий британський фільм – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
- найкраща музика до фільму – "Душа" (Soul)
- найкращий документальний фільм – "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)
- найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс "Його дім" (His House)
- Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)
- найкращий оригінальний сценарій – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
- найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, "Мінарі" (Minari)
- найкраща операторська робота – "Земля кочівників" (Nomadland)
- найкращий не англомовний фільм – "Ще по одній" (Another Round), Данія,
- найкращий монтаж – "Звук металу" (Sound of Metal)
- Найкращий анімаційний фільм – "Душа" (Soul)
- найкращий адаптований сценарій – "Батько" (The Father)
- найкращий акторський склад – "Скелі" (Rocks)
- найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Сова і кішка" (The Owl and the Pussy-Cat)
- Найкращий короткометражний фільм – "Теперішнє" (The Present)
- найкраща робота художника-постановника – "Манк" (Mank)
- найкращі костюми – "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey’s Black Bottom)
- найкращі візуальні ефекти – "Тенет" (Tenet)
- найкращий звук – "Звуки металу" (Sound of Metal)
Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 квітня мають оголосити переможців "Оскара".
Вас також може зацікавити:
Які українські фільми отримали міжнародні нагороди у 2020-2021 роках. ПЕРЕЛІК
Що там у кіно: переможець Golden Globe 2021 "Земля кочівників" та ще 5 фільмів березня
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".