BAFTA-2021: оголосили переможців кінопремії

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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12 квітня 2021

Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила переможців кінопремії BAFTA-2021. Журі оцінювало фільми 2020 року.

Найкращим фільмом стала стрічка "Земля кочівників" (Nomadland). Картина, зокрема, стала лідером за кількістю нагород BAFTA.

"Земля кочівників" – це стрічка про життя американців, які втратили житло під час фінансової кризи 2008 року і були змушені подорожувати по США.

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Фільм також вважається одним з фаворитів "оскарівської" гонки та отримав "Золоті глобуси" за найкращу драму року і найкращу режисуру.

Список переможців BAFTA-2021 

  • Найкращий фільм – "Земля кочівників" (Nomadland)
  • найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland)
  • найкращий актор – Ентоні Гопкінс, "Батько" (The Father)
  • найкращий режисер – Хлої Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland)
  • найкращий британський фільм – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
  • найкраща музика до фільму – "Душа" (Soul)
  • найкращий документальний фільм – "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)
  • найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс "Його дім" (His House)

  • Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)
  • найкращий оригінальний сценарій – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
  • найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, "Мінарі" (Minari) 
  • найкраща операторська робота – "Земля кочівників" (Nomadland)
  • найкращий не англомовний фільм – "Ще по одній" (Another Round), Данія, 
  • найкращий монтаж – "Звук металу" (Sound of Metal)

  • Найкращий анімаційний фільм – "Душа" (Soul) 
  • найкращий адаптований сценарій – "Батько" (The Father) 
  • найкращий акторський склад – "Скелі" (Rocks) 
  • найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Сова і кішка" (The Owl and the Pussy-Cat)

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  • Найкращий короткометражний фільм – "Теперішнє" (The Present)
  • найкраща робота художника-постановника – "Манк" (Mank)
  • найкращі костюми – "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey’s Black Bottom) 
  • найкращі візуальні ефекти – "Тенет" (Tenet)
  • найкращий звук – "Звуки металу" (Sound of Metal)

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 квітня мають оголосити переможців "Оскара".

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