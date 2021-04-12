BAFTA-2021: оголосили переможців кінопремії

Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила переможців кінопремії BAFTA-2021. Журі оцінювало фільми 2020 року.

Найкращим фільмом стала стрічка "Земля кочівників" (Nomadland). Картина, зокрема, стала лідером за кількістю нагород BAFTA.

"Земля кочівників" – це стрічка про життя американців, які втратили житло під час фінансової кризи 2008 року і були змушені подорожувати по США.

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Фільм також вважається одним з фаворитів "оскарівської" гонки та отримав "Золоті глобуси" за найкращу драму року і найкращу режисуру.

Список переможців BAFTA-2021

Найкращий фільм – "Земля кочівників" (Nomadland)

найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland)

найкращий актор – Ентоні Гопкінс, "Батько" (The Father)

найкращий режисер – Хлої Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland)

найкращий британський фільм – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)

найкраща музика до фільму – "Душа" (Soul)

найкращий документальний фільм – "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)

найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс "Його дім" (His House)

Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)

найкращий оригінальний сценарій – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)

найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, "Мінарі" (Minari)

найкраща операторська робота – "Земля кочівників" (Nomadland)

найкращий не англомовний фільм – "Ще по одній" (Another Round), Данія,

найкращий монтаж – "Звук металу" (Sound of Metal)

Найкращий анімаційний фільм – "Душа" (Soul)

найкращий адаптований сценарій – "Батько" (The Father)

найкращий акторський склад – "Скелі" (Rocks)

найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Сова і кішка" (The Owl and the Pussy-Cat)

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Найкращий короткометражний фільм – "Теперішнє" (The Present)

найкраща робота художника-постановника – "Манк" (Mank)

найкращі костюми – "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey’s Black Bottom)

найкращі візуальні ефекти – "Тенет" (Tenet)

найкращий звук – "Звуки металу" (Sound of Metal)

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 квітня мають оголосити переможців "Оскара".

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