На Берлінале закликали звільнити Максима Буткевича з російського полону

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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23 лютого 2023

На Берлінському кінофестивалі, який триває в столиці Німеччини, представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення з російського полону правозахисника, журналіста Максима Буткевича.

Про це повідомив у соцмережах кінофестиваль Docudays UA, ведучим та модератором якого часто був Буткевич.

Учасники акції прийшли до Палацу Берлінале в однакових футболках із зображенням правозахисника, а також написом #freeMaksymButkevych.

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"На початку березня 2022 року Максим Буткевич призупинив свою діяльність із допомоги біженцям/-кам, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність, і вступив до лав ЗСУ. Влітку, під час військових дій поблизу захоплених населених пунктів Золоте і Гірське Луганської області, Максим потрапив у полон до окупантів. З червня 2022 року нам нічого невідомо про місцеперебування нашого друга та колеги..." – додали в Docudays UA.

Засновник Громадського радіо, журналіст та правозахисник Максим Буткевич приєднався до лав захисників України після повномасштабного вторгнення РФ на початку березня.

Про те, що Буткевич потрапив у російський полон у районі населених пунктів Золоте та Гірське у Луганській області, стало відомо у липні 2022 року. Тоді повідомлялося, що Буткевич перебував в полоні щонайменше з 24 червня, оскільки того дня російські пропагандисти опублікували відео допиту українського журналіста.

У середині липня громадські діячі, медійники, політики підтримали флешмоб із закликом негайно звільнити Буткевича у соцмережах. Вони супроводжували свої дописи хештегом #FreeMaksymButkevych. Тоді до флешмобу також приєдналися виконавчий директор Європейського фонду за демократію (EED) Єжи Пом’яновський та міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

У серпні 2022 року Міноборони РФ визнало, що протягом двох місяців утримує Буткевича в полоні. Там підтвердили, що український правозахисник знаходиться на території самопроголошеної "ЛНР".

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