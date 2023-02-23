На Берлінале закликали звільнити Максима Буткевича з російського полону

На Берлінському кінофестивалі, який триває в столиці Німеччини, представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення з російського полону правозахисника, журналіста Максима Буткевича.

Про це повідомив у соцмережах кінофестиваль Docudays UA, ведучим та модератором якого часто був Буткевич.

Учасники акції прийшли до Палацу Берлінале в однакових футболках із зображенням правозахисника, а також написом #freeMaksymButkevych.

"На початку березня 2022 року Максим Буткевич призупинив свою діяльність із допомоги біженцям/-кам, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність, і вступив до лав ЗСУ. Влітку, під час військових дій поблизу захоплених населених пунктів Золоте і Гірське Луганської області, Максим потрапив у полон до окупантів. З червня 2022 року нам нічого невідомо про місцеперебування нашого друга та колеги..." – додали в Docudays UA.

Засновник Громадського радіо, журналіст та правозахисник Максим Буткевич приєднався до лав захисників України після повномасштабного вторгнення РФ на початку березня.

Про те, що Буткевич потрапив у російський полон у районі населених пунктів Золоте та Гірське у Луганській області, стало відомо у липні 2022 року. Тоді повідомлялося, що Буткевич перебував в полоні щонайменше з 24 червня, оскільки того дня російські пропагандисти опублікували відео допиту українського журналіста.

У середині липня громадські діячі, медійники, політики підтримали флешмоб із закликом негайно звільнити Буткевича у соцмережах. Вони супроводжували свої дописи хештегом #FreeMaksymButkevych. Тоді до флешмобу також приєдналися виконавчий директор Європейського фонду за демократію (EED) Єжи Пом’яновський та міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Well-known Ukrainian #humanrights defender, journalist, and a friend of Czechia Maksym Butkevych is being unlawfully held captive by Russia. As many others, he started defending his country this spring. Release Maksym and all Ukrainian prisoners. #StandWithUkraine July 11, 2022

У серпні 2022 року Міноборони РФ визнало, що протягом двох місяців утримує Буткевича в полоні. Там підтвердили, що український правозахисник знаходиться на території самопроголошеної "ЛНР".