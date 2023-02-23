Стартував перший мистецький аукціон від УП та "Повернись живим" для збору легендарній кримській бригаді

Стартував перший благодійний аукціон ART CAN HELP. Contemporary, організований виданням "Українська правда" та за підтримки благодійного фонду "Повернись живим". Він триватиме з 23 до 28 лютого в київському аукціонному домі GOLDENS.

Всі зібрані на аукціоні кошти буде спрямовано на закриття потреб 10-ї морської авіаційної бригади імені Ігоря Бедзая. Це спеціалізований транспорт, засоби зв'язку, дрони, Starlink та комплекти авіаційної гарнітури.

Серед лотів аукціону – роботи українських художників, надані особисто авторами.

Більшість творів було створено впродовж 2022 року, тож основною темою цих робіт є рефлексія митців на повномасштабне вторгнення Росії до України, їхні власні спостереження та особисті відчуття.

Кадан Микита. Arm Ukraine із серії Repeating speech (2022)

Серед топ лотів добірки: скульптурний об’єкт "Паляниця" Жанни Кадирової, який раніше був представлений на Венеційській бієнале; графічні роботи Нікіти Кадана з серії The Pit Sings; дві роботи з нової серії "Новини" Олексія Сая та масштабний твір з його популярної серії Excel-art, а також робота Unknown Юрія Болси, створена з уламків будинку, куди влучила російська ракета під час обстрілу 26 червня 2022 року в Києві.

Кадирова Жанна. Скульптурний об'єкт "Паляниця" (2022)

Серед інших відомих імен аукціону – митці відомої групи Р.Е.П.: Лади Наконечної, Ксенії Гнилицької та Володимира Кузнєцова; також графіка Тараса Ковача, Сергія Сабакаря, Алевтіни Кахідзе, Коршунова Євгена, робота відомого харківського фотографа – учасника групи "ШИЛО" Владислава Краснощока та інші.

Болса Юрій. "Воєнна музика (2022)

Торги проходитимуть онлайн на сайті аукціонного дому з 23 до 28 лютого. Зареєструватись для участі в аукціоні можна в онлайн каталозі аукціону, також розміщеному на сайті GOLDENS.

Поки триватиме аукціон, усі представлені на ньому роботи можна переглянути вживу у залі аукціонного дому за адресою м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 4. Зробити ставку на вподобані лоти можна буде також безпосередньо у залі експозиції.

Сай Олексій. Із серії "Новини" (2022)

10-та морська авіаційна бригада, названа на честь Героя України, полковника Ігоря Бедзая, у 2014 році провела унікальну операцію. За наказом полковника Бедзая, замкомандира бригади з льотної підготовки, підрозділ евакуював з уже осадженого росіянами Криму свою авіаційну техніку.

7 травня 2022 року полковник Бедзай вилетів на чергову складну пошуково-рятувальну операцію у районі гирла річки Дунай. Екіпаж офіцера виконав поставлену задачу, але в їхній Мі-14 поцілила російська керована ракета. Полковник і ще п’ятеро українських військових, які були на борту, загинули.

Нині названий на честь Бедзая єдиний у своєму роді підрозділ ВМС України не тільки мріє повернутися у рідний Крим, а ще й кожною своєю операцією мститься ворогам за друга і командира.