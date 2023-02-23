Завершується перший мистецький аукціон від УП та "Повернись живим" для збору на Кримську бригаду: що ще можна придбати

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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23 лютого 2023

Завершується перший благодійний аукціон ART CAN HELP. Contemporary, організований виданням "Українська правда" та за підтримки благодійного фонду "Повернись живим". Він триватиме до 22:00 за київським часом 28 лютого в київському аукціонному домі GOLDENS. На ньому можна придбати твори сучасних митців, створені вже в час повномасштабної війни в Україні.

Всі зібрані на аукціоні кошти буде спрямовано на закриття потреб 10-ї морської авіаційної бригади імені Ігоря Бедзая. Це спеціалізований транспорт, засоби зв'язку, дрони, Starlink та комплекти авіаційної гарнітури.

Серед лотів аукціону – роботи українських художників, надані особисто авторами.

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Більшість творів було створено впродовж 2022 року, тож основною темою цих робіт є рефлексія митців на повномасштабне вторгнення Росії до України, їхні власні спостереження та особисті відчуття.

Кадан Микита. Arm Ukraine із серії Repeating speech (2022)

Серед топ лотів добірки: скульптурний об’єкт "Паляниця" Жанни Кадирової, який раніше був представлений на Венеційській бієнале; графічні роботи Нікіти Кадана з серії The Pit Sings; дві роботи з нової серії "Новини" Олексія Сая та масштабний твір з його популярної серії Excel-art, а також робота Unknown Юрія Болси, створена з уламків будинку, куди влучила російська ракета під час обстрілу 26 червня 2022 року в Києві.

Кадирова Жанна. Скульптурний об'єкт "Паляниця" (2022)

Серед інших відомих імен аукціону – митці відомої групи Р.Е.П.: Лади Наконечної, Ксенії Гнилицької та Володимира Кузнєцова; також графіка Тараса Ковача, Сергія Сабакаря, Алевтіни Кахідзе, Коршунова Євгена, робота відомого харківського фотографа – учасника групи "ШИЛО" Владислава Краснощока та інші.

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Болса Юрій. "Воєнна музика (2022)

Торги проходитимуть онлайн на сайті аукціонного дому з 23 до 28 лютого. Зареєструватись для участі в аукціоні можна в онлайн каталозі аукціону, також розміщеному на сайті GOLDENS.

Митець Олексій Сай надав для аукціону роботу із серії Excel-art "Festive view", 2016 рік.

Фото: пресслужба

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Поки триватиме аукціон, усі представлені на ньому роботи можна переглянути вживу у залі аукціонного дому за адресою м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 4. Зробити ставку на вподобані лоти можна буде також безпосередньо у залі експозиції.

Сай Олексій. Із серії "Новини" (2022)

10-та морська авіаційна бригада, названа на честь Героя України, полковника Ігоря Бедзая, у 2014 році провела унікальну операцію. За наказом полковника Бедзая, замкомандира бригади з льотної підготовки, підрозділ евакуював з уже осадженого росіянами Криму свою авіаційну техніку.

 Мисткиня Алевтина Кахідзе виставила на аукціон роботи часів Майдану. Фото: пресслужба

7 травня 2022 року полковник Бедзай вилетів на чергову складну пошуково-рятувальну операцію у районі гирла річки Дунай. Екіпаж офіцера виконав поставлену задачу, але в їхній Мі-14 поцілила російська керована ракета. Полковник і ще п’ятеро українських військових, які були на борту, загинули.

Нині названий на честь Бедзая єдиний у своєму роді підрозділ ВМС України не тільки мріє повернутися у рідний Крим, а ще й кожною своєю операцією мститься ворогам за друга і командира.


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