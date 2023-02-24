Гарві Вайнштейна засудили ще до 16 років ув’язнення за зґвалтування

Суд Лос-Анджелеса засудив голлівудського експродюсера Гарві Вайнштейна, який наразі відбуває 23-річний термін за зґвалтування, ще до 16 років в’язниці.

Як пише The Guardian, новий вирок майже вдвічі збільшує термін, який необхідно ще відсидіти 70-річному експродюсеру.

Попередній вирок з 23 роками ув'язнення за зґвалтування та сексуальне насильство Вайнштейну дав суд Нью-Йорка у 2020 році.

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У грудні 2022 року суд присяжних у Лос-Анджелесі визнав скандального продюсера винним ще в одному зґвалтуванні та двох інших злочинах сексуального характеру проти однієї жертви. Постраждала, європейська модель та актриса, свідчила анонімно.

"Десять років по тому наслідки цього зґвалтування все ще свіжі, і мені важко їх обговорювати. Я несла цей тягар, цю травму. Ірраціональне переконання, що це моя провина. Не існує достатнього терміну ув’язнення, щоб компенсувати цю шкоду", – заявила постраждала в суді 23 лютого.

Вона додала, що те, як Вайнштейн дивився на неї в залі суду під час процесу, показало їй, що це "точнісінько той самий чоловік, який зґвалтував мене багато років тому".

Вайнштейн у суді Лос-Анджелеса у жовтні 2022 року. Фото: Etienne Laurent-Pool/Getty Images

Тоді ж, у грудні, присяжні виправдали Вайнштейна у звинуваченні в імовірному нападі на іншу жінку – масажистку. Також вони не змогли винести вердикт щодо того, чи зґвалтував він двох інших жінок, у тому числі акторку та кінопродюсерку Дженніфер Сібел Ньюсом, нинішню дружину губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

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Після нового терміну, який дав Вайнштейну суд у Лос-Анджелесі, Сібел Ньюсом опублікувала відеозвернення у своєму Instagram. У ньому вона назвала експродюсера "серійним хижаком, що діяв протягом десятиліть", а судовий процес "одним із найважчих переживань у житті".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jennifer Siebel Newsom (@jennifersiebelnewsom)

Починаючи з жовтня 2017 року понад 90 жінок звинуватили впливового продюсера Гарві Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Серед них були відомі актриси такі як Гвінет Пелтроу, Ешлі Джадд та Ума Турман.

Вайнштейн був засуджений у Нью-Йорку в лютому 2020 року за примус до орального сексу асистентки Мімі Гейлі в 2006 році та зґвалтування акторки в 2013 році. У липні 2021 року його екстрадували до Лос-Анджелеса.

Засудження голлівудського продюсера стало знаковим моментом для руху #MeToo, який постав на фоні звинувачень проти нього та гучно викривав сексуальне насильство та домагання у кіноіндустрії. Також історію Вайнштейна та його жертв вже показали у кількох фільмах - як документальних, так і художніх.