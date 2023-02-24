За рік повномасштабної війни попит на українські книги за кордоном виріс удвічі

За минулий рік, більшу частину якого в Україні триває повномасштабна війна, попит на українських авторів та їхні книги за кордоном виріс майже удвічі.

"Інтерес до української літератури потроху зростає з 2013 року, свідчать дані Українського інституту книги. З приблизно 48 кількість перекладених українських книжок зросла до понад 120 у 2021 році. У 2022-му стався стрибок – іноземці купили права на понад 230 книжок українських авторів", – пише видання Forbes Ukraine.

Серед видавців найбільше прав на українські книжки закордон продали "Видавництво Старого Лева", "Ранок" та Vivat.

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Наразі у "ВСЛ" є підписані контракти на переклад і видання творів 42 мовами у 48 країнах. При цьому серед країн, які найбільше купують права на книги цього видавництва – Південна Корея, Чехія та Польща. Vivat працює з колегами з 11 країн, найбільше серед їхніх партнерів цікавляться нашою книгою у Польщі, Грузії, Литві та Латвії.

Лідери продажів - "Видавництво Старого Лева", "Ранок" та Vivat. Зображення: forbes.ua

Іноземців найбільше цікавлять відомі українські автори: Сергій Жадан, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Тетяна Малярчук, свідчать дані Українського інституту. Приміром, на книги Жадана продано понад 140 ліцензій.

Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в іноземців зріс інтерес до української ветеранської літератури та авторів, які приєдналися до лав захисників або волонтерять. Це, наприклад, Артем Чех, Артем Чапай, Олександр Михед, Валерій Маркус, Андрій Любка, Катерина Калитко, Мар’яна Савка, Тамара Горіха Зерня.

"За рік Україна зробила квантовий стрибок у продажах прав. Інші країни читатимуть більше українців і побачать, які в нас якісні тексти, професійно виконані ілюстрації, і більше прислухатимуться", - розповіла директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

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