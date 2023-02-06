Український фільм отримав нагороду на Роттердамському кінофестивалі

Ігровий дебютний фільм режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" отримав приз FIPRESCI на Роттердамському міжнародному кінофестивалі, повідомило Держкіно.

Нагорода від журі роботі Сотниченка була вручена з коментарем: "Кіно як інструмент наміру".

Стрічка була представлена в основному конкурсі фестивалю Tiger competition.

"Ля Палісіада" став першим українським фільмом, що з 2008 року потрапив до головного конкурсу Роттердамського кінофестивалю. Тоді Україна була представлена у головному конкурсі фільмом Ігоря Подольчака "Меніни".

Фільм "Ля Палісіада" отримав приз FIPRESCI у Роттердамі. Фото: Держкіно

Події пострадянського нуару "Ля Палісіада" розгортаються в Україні в 1996 році, за декілька місяців до підписання протоколу № 6 Європейської конвенції, що передбачав відмову від смертної кари, яка дісталася Україні у спадок від СРСР. До цього Україна мала один із найвищих показників у світі за кількістю смертних вироків. Зокрема, за даними лондонської Організації захисту прав людини, у 1996 році Україна була на другому місці в світі після Китаю, засудивши до смерті 89 людей. Загалом з 1991 року в Українi було виконано понад 600 страт.

Кадр з фільму "Ля Палісіада"

У центрі сюжету – судовий психіатр, який допомагає своєму другу, капітану міліції, розслідувати заплутану справу про вбивство міліціонера. Правоохоронці поспішають закрити справу до скасування смертної кари, але лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого та сумнівається у прозорості системи правоохоронних органів.

Головні ролі у фільмі зіграли Андрій Журба, Новруз Хікмет, Олександр Пархоменко, Валерія Олейникова, Олена Мамчур, Олександр Марлєєв.

Зйомки фільму відбувалися на Закарпатті й у Києві та завершилися у грудні 2021 року.

International Film Festival Rotterdam (IFFR) – один з найвідоміших європейських кінофестивалів. Проходить щорічно в різних кінотеатрах Роттердама у кінці січня. Відомий у кіногалузі як конкурс новаторських фільмів, який відкрив світу таких майстрів авторського кіно як Крістофер Нолан. Цьогоріч тривав з 25 січня до 5 лютого.