Український фільм отримав нагороду на Роттердамському кінофестивалі

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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6 лютого 2023

Ігровий дебютний фільм режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" отримав приз FIPRESCI на Роттердамському міжнародному кінофестивалі, повідомило Держкіно.

Нагорода від журі роботі Сотниченка була вручена з коментарем: "Кіно як інструмент наміру".

Стрічка була представлена в основному конкурсі фестивалю Tiger competition.

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"Ля Палісіада" став першим українським фільмом, що з 2008 року потрапив до головного конкурсу Роттердамського кінофестивалю. Тоді Україна була представлена у головному конкурсі фільмом Ігоря Подольчака "Меніни".

Фільм "Ля Палісіада" отримав приз FIPRESCI у Роттердамі. Фото: Держкіно

Події пострадянського нуару "Ля Палісіада" розгортаються в Україні в 1996 році, за декілька місяців до підписання протоколу № 6 Європейської конвенції, що передбачав відмову від смертної кари, яка дісталася Україні у спадок від СРСР. До цього Україна мала один із найвищих показників у світі за кількістю смертних вироків. Зокрема, за даними лондонської Організації захисту прав людини, у 1996 році Україна була на другому місці в світі після Китаю, засудивши до смерті 89 людей. Загалом з 1991 року в Українi було виконано понад 600 страт.

Кадр з фільму "Ля Палісіада"

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У центрі сюжету – судовий психіатр, який допомагає своєму другу, капітану міліції, розслідувати заплутану справу про вбивство міліціонера. Правоохоронці поспішають закрити справу до скасування смертної кари, але лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого та сумнівається у прозорості системи правоохоронних органів.

Головні ролі у фільмі зіграли Андрій Журба, Новруз Хікмет, Олександр Пархоменко, Валерія Олейникова, Олена Мамчур, Олександр Марлєєв.

Зйомки фільму відбувалися на Закарпатті й у Києві та завершилися у грудні 2021 року.

International Film Festival Rotterdam (IFFR) – один з найвідоміших європейських кінофестивалів. Проходить щорічно в різних кінотеатрах Роттердама у кінці січня. Відомий у кіногалузі як конкурс новаторських фільмів, який відкрив світу таких майстрів авторського кіно як Крістофер Нолан. Цьогоріч тривав з 25 січня до 5 лютого.

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