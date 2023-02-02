Дві українки увійшли до журі Берлінського кінофестивалю 2023

Режисерка Катерина Горностай та програмна директорка Kyiv International Short Film Festival Саша Прокопенко увійшли до журі Берлінського кінофестивалю 2023.

Горностай відбиратиме переможців у категорії Generation 14plus. Це секція кіно про дітей і підлітків та проблеми, з якими вони стикаються.

Саме у цій програмі повнометражний ігровий дебют Горностай "Стоп-Земля" здобув нагороду "Кришталевий ведмідь" за найкращий фільм у 2021 році.

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Крім українки Горностай, до журі програми Generation 14plus увійшли кінематографіст з Німеччини Фіон Мутерт та фільммейкерка та мисткиня з Колумбії Хуаніта Онзага.

Скріншот з сайту Берлінале

Програмна директорка KISFF Саша Прокопенко оцінюватиме фільми з квір-програми Teddy Award.

У KISFF Прокопенко з 2018 року курує секцію Sexuality Matters, яка фокусується на правах ЛГБТКІА+ та жінок, гендерній ідентичності й секс-позитивності.

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73-й Берлінський кінофестиваль пройде з 16 до 26 лютого 2023 року. На фестивалі покажуть такі українські фільми як "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової, "Ми не згаснемо" Аліки Коваленко, короткометражку "Це побачення" Надії Парфан, а також стрічку "Залізні метелики" Романа Любого про розслідування катастрофи МН17, а також документалку "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі.

Фото: @berlinale / Twitter

Також до програми увійшов документальний фільм "Східний фронт" (Eastern Front) про війну в Україні, знятий російським режисером Віталієм Манським та українським режисером Євгеном Тітаренком.

Крім того, на Берлінале 2023 пройде спеціальний показ фільму американського актора та режисера Шона Пена про російсько-українську війну Superpower ("Суперсила").