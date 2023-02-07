Оскароносний режисер Мішель Хазанавічус приїхав до Києва

Французький кінорежисер, кіносценарист, актор Мішель Хазанавічус приїхав до Києва.
Фото та відео лауреата премії "Оскар" Хазанавічуса опублікувала фандрайзингова платформа UNITED24.
На знімку, оприлюдненому вранці 7 лютого, французький режисер позує з сумкою на фоні столичного залізничного вокзалу.
На відео – Хазанавічус йде київським вокзалом після того, як його поїзд прибув до української столиці.
Michel Hazanavicius, film director, Oscar award winner, arrived in Kyiv. pic.twitter.com/tl4HcHUE4n— U24 (@U24_gov_ua) February 7, 2023
Мішель Хазанавічус став широко відомим своїм чорно-білим фільмом "Артист" (2011), який приніс йому "Оскар" у номінації Найкращий фільм та Найкращий режисер. Також він є режисером стрічок "Право на "Ліво", "Молодий Годар".
Остання робота Хазанавічуса – Coupez! – стала приводом для скандалу на минулорічному Каннському кінофестивалі. Спочатку фільм мав назву Z (Comme Z), і коли було оголошено, що саме він відкриє фестиваль, це викликало невдоволення в української кіноспільноти.
Тож після звернень до організаторів кінофестивалю з протестом з приводу недоречної назви фільму відкриття Хазанавічус змінив її – стрічка стала називатися Сut ("Кінцевий монтаж").
Місяць тому, у січні цього року, Хазанавічус зробив внесок у розмірі 125 тисяч євро на відбудову Ізюмської міської лікарні, яку знищили та розграбували російські військові. Щоб зібрати кошти, він організував аукціон з продажу лотів від відомих людей: приміром, актор Том Хенкс передав свою друкарську машинку, акторка Катрін Денев – власну косметичку, а музикант Томас Бангальте з гурту Daft Punk – шолом робота з фільму Daft Punk's Electroma.
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