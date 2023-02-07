Оскароносний режисер Мішель Хазанавічус приїхав до Києва

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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7 лютого 2023

Французький кінорежисер, кіносценарист, актор Мішель Хазанавічус приїхав до Києва.

Фото та відео лауреата премії "Оскар" Хазанавічуса опублікувала фандрайзингова платформа UNITED24.

На знімку, оприлюдненому вранці 7 лютого, французький режисер позує з сумкою на фоні столичного залізничного вокзалу.

На відео – Хазанавічус йде київським вокзалом після того, як його поїзд прибув до української столиці.

Мішель Хазанавічус став широко відомим своїм чорно-білим фільмом "Артист" (2011), який приніс йому "Оскар" у номінації Найкращий фільм та Найкращий режисер. Також він є режисером стрічок "Право на "Ліво", "Молодий Годар".

Остання робота Хазанавічуса – Coupez! – стала приводом для скандалу на минулорічному Каннському кінофестивалі. Спочатку фільм мав назву Z (Comme Z), і коли було оголошено, що саме він відкриє фестиваль, це викликало невдоволення в української кіноспільноти.

Тож після звернень до організаторів кінофестивалю з протестом з приводу недоречної назви фільму відкриття Хазанавічус змінив її – стрічка стала називатися Сut ("Кінцевий монтаж").

Місяць тому, у січні цього року, Хазанавічус зробив внесок у розмірі 125 тисяч євро на відбудову Ізюмської міської лікарні, яку знищили та розграбували російські військові. Щоб зібрати кошти, він організував аукціон з продажу лотів від відомих людей: приміром, актор Том Хенкс передав свою друкарську машинку, акторка Катрін Денев – власну косметичку, а музикант Томас Бангальте з гурту Daft Punk – шолом робота з фільму Daft Punk's Electroma.

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