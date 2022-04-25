Більше ніякої "Z": на прохання українців змінили назву фільму, який відкриє Каннський кінофестиваль

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 квітня 2022

Французький режисер Мішель Азанавічус на прохання українців змінив назву фільму, який відкриє 75-й Каннський кінофестиваль. 

Його стрічка "Z (Comme Z)" тепер називатиметься "Ріж!" ("Cut!"), повідомляє французька компанія AlloCiné та Український інститут

Раніше Український інститут звернувся до Каннського кінофестивалю та самого режисера з проханням змінити назву, яка асоціюється з символом російських окупантів "Z". 

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"Мій фільм створений для того, щоб приносити радість, і я ні в якому разі не хотів би, щоб його прямо чи опосередковано пов’язували з війною. 

Тому я дуже радий змінити його назву, і в такій мірі висловлюю свою підтримку українському народові", – відповів режисер.

Нагадаємо, літери "Z" та "V" є символікою російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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У Росії літеру "Z" зображають на одязі та "кулічах", у її формі виставляють дітей та навіть оленів.

Символ підтримки геноциду українців також використовують проросійські мітингувальники, так само, як і георгіївську стрічку.

Тому уряди Литви, Латвії, Естонії, Молдови та деяких німецьких федеральних земель уже заборонили використання "Z".

"Зміна назви є жестом підтримки України у її боротьбі за демократичні цінності та вільне й незалежне життя українського народу", – кажуть в Українському інституті.

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