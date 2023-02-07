Росіяни вивезли награбоване в Херсонському краєзнавчому музеї до окупованого Генічеська. ФОТО

Частину вкраденої російськими загарбниками колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею було вивезено до окупованого Генічеська (Херсонська область).

Про це повідомив музей в своєму офіційному акаунті у Facebook.

Згідно з повідомленням, окупаційне "Міністерство культури Херсонської області" у своєму Telegram виклало відео з експонатами виставки, присвяченої Суворову, в одній із генічеських шкіл.

Виявилося, що основу експозиції складають твори, зібрані відомим у Херсоні колекціонером, членом міського клубу любителів книги "Кобзар" Леонідом Ширяєвим. Він цікавився історією міста та впродовж життя зібрав унікальні колекції, які надавав для виставок у закладах культури Херсона.

Наприкінці життя Ширяєв вирішив передати присвячену Суворову колекцію до Херсонського обласного краєзнавчого музею. Там на основі цих матеріалів створили постійно діючу виставку.

"Тепер з гіркотою ми бачимо музейні предмети з колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею вивезеними за межі міста", – зазначили в музеї.

З награбованого в Херсоні росіяни зробили виставку в Генічеську. Скріншот з Telegram окупаційного "Міністерства культури Херсонської області"

На поширеному колаборантами відео співробітники музею впізнали такі експонати: гренадерську шапку голштинських військ ХVIII ст., срібний рубль другої половини ХVIII ст., срібну медаль "За победу над пруссаками 1759 г.", бляху налобну шапки-гренадерки ХVIII ст., муляжі нагород Суворова, свічник бронзовий ХІХ ст., штик від рушниці початку ХІХ ст., артилерійський кніпель, а також картини, плакати, репродукції.

Співробітники музею впізнали експонати. Скріншот з Telegram окупаційного "Міністерства культури Херсонської області"

В музеї зазначили, що демонструє викрадені матеріали колишня заступниця директора Юлія Ржевська. "У той час, коли співробітники музею з ризиком для життя під обстрілами рятують залишки колекції, зрадники цинічно хизуються вкраденими експонатами", – додали там.

Демонструє викрадені матеріали ексзаступниця директора. Скріншот з Telegram окупаційного "Міністерства культури Херсонської області"

Тікаючи з Херсона у жовтні 2022 року росіяни пограбували два найбільших музеї Херсонської області: обласний краєзнавчий та обласний художній. Загалом окупнати вкрали з них щонайменше 20 тисяч експонатів.

З краєзнавчого музею загарбники вивезли предмети, що мають попит на чорному ринку археології та в приватних колекціонерів: рідкісні археологічні знахідки античного часу, зброю та монети. А також сарматські прикраси, медалі й ордени радянського часу та російської імперії, антикварні меблі XVIII-XIX століть, ікони та картини.