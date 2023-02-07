Росіяни вивезли награбоване в Херсонському краєзнавчому музеї до окупованого Генічеська. ФОТО

Частину вкраденої російськими загарбниками колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею було вивезено до окупованого Генічеська (Херсонська область).
Про це повідомив музей в своєму офіційному акаунті у Facebook.
Згідно з повідомленням, окупаційне "Міністерство культури Херсонської області" у своєму Telegram виклало відео з експонатами виставки, присвяченої Суворову, в одній із генічеських шкіл.
Виявилося, що основу експозиції складають твори, зібрані відомим у Херсоні колекціонером, членом міського клубу любителів книги "Кобзар" Леонідом Ширяєвим. Він цікавився історією міста та впродовж життя зібрав унікальні колекції, які надавав для виставок у закладах культури Херсона.
Читайте також: "Повірте, у нас є план". Ткаченко про евакуацію музеїв, бюджет на телемарафон та обмін єнота на Пушкіна
Наприкінці життя Ширяєв вирішив передати присвячену Суворову колекцію до Херсонського обласного краєзнавчого музею. Там на основі цих матеріалів створили постійно діючу виставку.
"Тепер з гіркотою ми бачимо музейні предмети з колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею вивезеними за межі міста", – зазначили в музеї.
|З награбованого в Херсоні росіяни зробили виставку в Генічеську. Скріншот з Telegram окупаційного "Міністерства культури Херсонської області"
На поширеному колаборантами відео співробітники музею впізнали такі експонати: гренадерську шапку голштинських військ ХVIII ст., срібний рубль другої половини ХVIII ст., срібну медаль "За победу над пруссаками 1759 г.", бляху налобну шапки-гренадерки ХVIII ст., муляжі нагород Суворова, свічник бронзовий ХІХ ст., штик від рушниці початку ХІХ ст., артилерійський кніпель, а також картини, плакати, репродукції.
|Співробітники музею впізнали експонати. Скріншот з Telegram окупаційного "Міністерства культури Херсонської області"
В музеї зазначили, що демонструє викрадені матеріали колишня заступниця директора Юлія Ржевська. "У той час, коли співробітники музею з ризиком для життя під обстрілами рятують залишки колекції, зрадники цинічно хизуються вкраденими експонатами", – додали там.
|Демонструє викрадені матеріали ексзаступниця директора. Скріншот з Telegram окупаційного "Міністерства культури Херсонської області"
Тікаючи з Херсона у жовтні 2022 року росіяни пограбували два найбільших музеї Херсонської області: обласний краєзнавчий та обласний художній. Загалом окупнати вкрали з них щонайменше 20 тисяч експонатів.
З краєзнавчого музею загарбники вивезли предмети, що мають попит на чорному ринку археології та в приватних колекціонерів: рідкісні археологічні знахідки античного часу, зброю та монети. А також сарматські прикраси, медалі й ордени радянського часу та російської імперії, антикварні меблі XVIII-XIX століть, ікони та картини.
Читайте також: "Якби не колаборанти, ми би врятували музей від росіян". Інтерв'ю з директоркою Херсонсього художнього музею