Росіяни вивезли з музеїв Маріуполя оригінал картини Айвазовського та інші цінні експонати

Російські окупанти вивезли з Маріуполя 7 оригінальних витворів мистецтва, які зберігалися у місцевих краєзнавчому та художньому музеях.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема, окупанти заволоділи оригіналами трьох картин Архипа Куїнджі "Червоний закат", "Осінь" та "Ельбрус", оригіналом Івана Айвазовського "Біля берегів Кавказу" та оригіналами Миколи Дубовського "Море" та "Ніч на Балтійському морі".

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Серед втрат – також оригінал картини Григорія Калмикова "Архип Куїнджі".

Маріупольський краєзнавчий музей. Фото: Kamelot/Вікіпедія

Окрім того, з музею вивезли бюст Архипа Куїнджі роботи скульптора Володимира Беклемішева та три унікальні ікони: "Ісус Христос Вседержитель", "Богоматір з немовлям" і "Іоанн Хреститель".

Радник мера говорить, що за попередньою інформацією, вироби мистецтва передала росіянам директорка Маріупольського краєзнавчого музею Наталія Капусникова.

"Вона знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки", – каже він.

Андрющенко також зазначив, що Наталія Капусникова звинуватила полк "Азов" у знищенні музею.

"Вона каже, що 15 березня вона "особисто бачила, як Азов "…" музей". Однак, керівник Департаменту культури міськради Діана Трима саме 15 березня у другій половині дня була в обох музеях перед евакуацією та може засвідчити про абсолютну брехню з боку Капусникової", – стверджує радник міського голови.

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Нагадаємо, російські окупанти вивезли з Маріуполя унікальну колекцію медальєрного мистецтва Юхима Харабета.

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