Маріїнський парк без Ватутіна. Пам'ятник радянському генералу нарешті знесли. ВІДЕО

У четвер, 9 лютого, у столичному Маріїнському парку демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.
Напередодні в Києві зняли з постаменту пам'ятник ще одному радянському діячу – льотчику Валерію Чкалову.
Фігуру генерала зняли за допомогою крана близько 15:00.
Як і пам’ятник Чкалову, його перенесуть до Музею авіації.
У Києві неподалік від Верховної Ради демонтували пам’ятник Ватутіну. Відео надане "Українській правді" депутатом Київради Дмитром Білоцерковцем pic.twitter.com/zAgeQuK61E— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 9, 2023
Комунальники почали процедуру демонтажу зранку четверга. Вони підчепили його краном та за допомогою відбійного молотка почали від'єднувати пам'ятник від п'єдесталу, на якому написано: "Генералу Ватутіну від українського народу".
У центрі Києва демонтують пам'ятник Ватутіну. Відео надане УП депутатом Київради Дмитром Білоцерковцем pic.twitter.com/ubc1zAFHQPРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 9, 2023
Заступник голови КМДА Володимир Прокопів розповів, що за останні роки було близько десятка спроб зруйнувати або пошкодити пам’ятник Ватутіну.
|Ватутіна нарешті знесли. Фото: КМДА
Радянський воєначальник Микола Ватутін брав активну участь у війні проти залишків армії УНР та повстанців Холодного Яру. Під час Другої світової війни його невміле керівництво військами призводило до величезних втрат.
|Пам'ятник Ватутіну був встановлений прямо над його могилою. Фото: Тимур Ткаченко / Facebook
Пам'ятник генералу армії СРСР Миколі Ватутіну в Маріїнському парку встановлений прямо над його могилою. Статус обʼєкта культурної спадщини він отримав у 2010 році, після того, як був взятий на облік наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА. У листопаді 2014 року Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна до списку осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації Голодоморів та політичних репресій, чиїми іменами названі вулиці в Україні.
|У центрі Києва демонтували пам'ятник Ватутіну. Фото: Ігор Захаренко
|У центрі Києва демонтували пам'ятник Ватутіну. Фото: Ігор Захаренко
|У центрі Києва демонтували пам'ятник Ватутіну. Фото: Ігор Захаренко
Комісія Міністерства культури та інформаційної політики рекомендувала Київській адміністрації демонтувати та перенести пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну ще 27 січня цього року.
7 лютого міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підписав наказ, яким визнав пам'ятник Ватутіну в Маріїнці та Чкалову по вул. Гончара такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Тоді ж у МКІП зазначили, що "питання перенесення вищезазначених пам'ятників КМДА могла вирішити і без втручання міністерства, в інший визначений законом спосіб".
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А вже наступного дня, 8 лютого, комунальники розпочали демонтаж пам'ятника Чкалову. Ввечері КМДА відзвітувала, що роботи завершено і що пам'ятник перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова. Представники Департаменту охорони культурної спадщини з адміністрації відкинули слова МКІП, що нібито могли самі знести пам'ятники:
"На жаль, такі пам'ятники як Щорс, Чкалов, Пушкін, Ватутін вони мали (і деякі з них поки мають) статус [пам'ятки – УП.Життя] національного значення. Саме через це місто не може їх прибрати, поки не буде змінено їх статус. Нарешті в понеділок ми отримали дозвіл на перевезення цих двох пам'ятників"
Також адміністрація анонсувала знесення Ватутіна 9 лютого. "Далі ми чекаємо на погодження знесення пам'ятника Пушкіну, а також пам'ятника Щорсу", – додав представник Департаменту КМДА.
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