Маріїнський парк без Ватутіна. Пам'ятник радянському генералу нарешті знесли. ВІДЕО

У четвер, 9 лютого, у столичному Маріїнському парку демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

Напередодні в Києві зняли з постаменту пам'ятник ще одному радянському діячу – льотчику Валерію Чкалову.

Фігуру генерала зняли за допомогою крана близько 15:00.

Як і пам’ятник Чкалову, його перенесуть до Музею авіації.

У Києві неподалік від Верховної Ради демонтували пам’ятник Ватутіну. Відео надане "Українській правді" депутатом Київради Дмитром Білоцерковцем pic.twitter.com/zAgeQuK61E — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 9, 2023

Комунальники почали процедуру демонтажу зранку четверга. Вони підчепили його краном та за допомогою відбійного молотка почали від'єднувати пам'ятник від п'єдесталу, на якому написано: "Генералу Ватутіну від українського народу".

У центрі Києва демонтують пам'ятник Ватутіну. Відео надане УП депутатом Київради Дмитром Білоцерковцем pic.twitter.com/ubc1zAFHQP February 9, 2023

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів розповів, що за останні роки було близько десятка спроб зруйнувати або пошкодити пам’ятник Ватутіну.

Ватутіна нарешті знесли. Фото: КМДА

Радянський воєначальник Микола Ватутін брав активну участь у війні проти залишків армії УНР та повстанців Холодного Яру. Під час Другої світової війни його невміле керівництво військами призводило до величезних втрат.

Пам'ятник Ватутіну був встановлений прямо над його могилою. Фото: Тимур Ткаченко / Facebook

Пам'ятник генералу армії СРСР Миколі Ватутіну в Маріїнському парку встановлений прямо над його могилою. Статус обʼєкта культурної спадщини він отримав у 2010 році, після того, як був взятий на облік наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА. У листопаді 2014 року Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна до списку осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації Голодоморів та політичних репресій, чиїми іменами названі вулиці в Україні.

У центрі Києва демонтували пам'ятник Ватутіну. Фото: Ігор Захаренко

У центрі Києва демонтували пам'ятник Ватутіну. Фото: Ігор Захаренко

У центрі Києва демонтували пам'ятник Ватутіну. Фото: Ігор Захаренко

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики рекомендувала Київській адміністрації демонтувати та перенести пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну ще 27 січня цього року.

7 лютого міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підписав наказ, яким визнав пам'ятник Ватутіну в Маріїнці та Чкалову по вул. Гончара такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Тоді ж у МКІП зазначили, що "питання перенесення вищезазначених пам'ятників КМДА могла вирішити і без втручання міністерства, в інший визначений законом спосіб".

А вже наступного дня, 8 лютого, комунальники розпочали демонтаж пам'ятника Чкалову. Ввечері КМДА відзвітувала, що роботи завершено і що пам'ятник перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова. Представники Департаменту охорони культурної спадщини з адміністрації відкинули слова МКІП, що нібито могли самі знести пам'ятники:

"На жаль, такі пам'ятники як Щорс, Чкалов, Пушкін, Ватутін вони мали (і деякі з них поки мають) статус [пам'ятки – УП.Життя] національного значення. Саме через це місто не може їх прибрати, поки не буде змінено їх статус. Нарешті в понеділок ми отримали дозвіл на перевезення цих двох пам'ятників"

Також адміністрація анонсувала знесення Ватутіна 9 лютого. "Далі ми чекаємо на погодження знесення пам'ятника Пушкіну, а також пам'ятника Щорсу", – додав представник Департаменту КМДА.