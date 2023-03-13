Оскар 2023: стрічка про дітей з Лисичанська не отримала нагороду – кіноакадеміки нагородили "Навального"

У ніч із 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження головною кінопремією світу – Оскар 2023.

Переможцем в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка "Навальний".

В цій же номінації був представлений і фільм про Україну, знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, "Будинок зі скалок".

Члени команди стрічки, яку знімали у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, - данський режисер Сімон Леренг Вільмонт, український режисер і лінійний продюсер фільму Азад Сафаров, головні героїні фільму виховательки Ольга Вікторівна Тронова і Маргарита Миколаївна Бурлуцька та інші – знаходилися в залі Dolby.

Втім, Оскар дали фільму канадського документаліста Деніела Роера про "хорошого росіянина" - політика Олексія Навального. Стрічка розповідає про отруєння Навального 20 серпня 2020 року на борту літака, який летів із Томська до Москви. Прем'єра фільму відбулася на початку 2022 року.

Юлія Навальна на церемонії Оскара. Фото: Kevin Winter/Getty Images

Для отримання нагороди на сцену піднялася дружина Навального Юлія у сукні криваво-червоного кольору та у супроводі інших членів його сім'ї. "Коханий, тримайся", - сказала вона зі сцени Оскара.

Інші фільми, що змагались у категорії "Повнометражне документальне кіно":

All That Breathes ("Все, що дихає") – фільм Шонака Сена, що розповідає про людей в Індії, які рятують поранених птахів.

"Вся краса і кровопролиття" – фільм Лори Пойтрас, володар Золотого Лева Венеційського кінофестивалю.

Fire of Love – фільм Сари Доси про французьких вулканологів, які гинуть під час виверження вулкану.

95-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії проходила в ніч з 12 на 13 березня у театрі Dolby у Лос-Анджелесі. Ведучими церемонії втретє став комік, телеведучий Джиммі Кіммел.

Церемонія оголошення переможців Оскара пройшла в традиційному форматі: з червоною доріжкою (втім, вона буле кольору шампань) та гостями у залі.

На найбільше статуеток претендувала стрічка "Все завжди і одразу" режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта – вона зібрала 11 номінаток. Далі йшли фільми "На західному фронті без змін" та "Банші Інішеріна", які отримали по дев’ять номінацій.

Більше про події і явища мистецтва, культурні процеси та тенденції можна дізнатись, підписавшись на канал УП.Культура у Telegram