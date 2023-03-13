Оскар 2023: стрічка про дітей з Лисичанська не отримала нагороду – кіноакадеміки нагородили "Навального"

У ніч із 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження головною кінопремією світу – Оскар 2023.
Переможцем в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка "Навальний".
В цій же номінації був представлений і фільм про Україну, знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, "Будинок зі скалок".
Члени команди стрічки, яку знімали у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, - данський режисер Сімон Леренг Вільмонт, український режисер і лінійний продюсер фільму Азад Сафаров, головні героїні фільму виховательки Ольга Вікторівна Тронова і Маргарита Миколаївна Бурлуцька та інші – знаходилися в залі Dolby.
Втім, Оскар дали фільму канадського документаліста Деніела Роера про "хорошого росіянина" - політика Олексія Навального. Стрічка розповідає про отруєння Навального 20 серпня 2020 року на борту літака, який летів із Томська до Москви. Прем'єра фільму відбулася на початку 2022 року.
|Юлія Навальна на церемонії Оскара. Фото: Kevin Winter/Getty Images
Для отримання нагороди на сцену піднялася дружина Навального Юлія у сукні криваво-червоного кольору та у супроводі інших членів його сім'ї. "Коханий, тримайся", - сказала вона зі сцени Оскара.
Інші фільми, що змагались у категорії "Повнометражне документальне кіно":
- All That Breathes ("Все, що дихає") – фільм Шонака Сена, що розповідає про людей в Індії, які рятують поранених птахів.
- "Вся краса і кровопролиття" – фільм Лори Пойтрас, володар Золотого Лева Венеційського кінофестивалю.
- Fire of Love – фільм Сари Доси про французьких вулканологів, які гинуть під час виверження вулкану.
95-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії проходила в ніч з 12 на 13 березня у театрі Dolby у Лос-Анджелесі. Ведучими церемонії втретє став комік, телеведучий Джиммі Кіммел.
Церемонія оголошення переможців Оскара пройшла в традиційному форматі: з червоною доріжкою (втім, вона буле кольору шампань) та гостями у залі.
На найбільше статуеток претендувала стрічка "Все завжди і одразу" режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта – вона зібрала 11 номінаток. Далі йшли фільми "На західному фронті без змін" та "Банші Інішеріна", які отримали по дев’ять номінацій.
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