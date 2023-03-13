Результати вручення 95-ї кінопремії Оскар

Хто отримав Оскар у 2023 році – стало відомо на 95-й церемонії нагородження премією Американської кіноакадемії.

Вона пройшла в ніч з 12 на 13 березня у театрі Долбі в Лос-Анджелесі та принесла чимало сюрпризів: як приємних, так і не дуже.

Ми в УП.Культура стежили за церемонією та розповідали про неї у режимі реального часу.

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5:36. Найкращим фільмом 2023 року оголошено абсурдистську фантастичну комедію "Все завжди і водночас". На цій церемонії стрічка отримала сім Оскарів.

Деніел Шайнерт і Деніел Кван разом з командою фільму «Все завжди і водночас"отримують головний приз Оскара - за найкращий фільм. Фото Кевіна Вінтера/Getty Images

5:29. Найкраща жіноча роль - Оскар отримує Мішель Єо за фільм "Все завжди і водночас". Вона перемогла Кейт Бланшетт ("Тар"), Ану де Армас ("Білявка"), Андреу Райзборо ("Леслі"), Мішель Вільямс ("Фабельмани").

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Мішель стала першою азіаткою, яка отримала Оскар за найкращу головну жіночу роль.

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Малайзійська актриса Мішель Єо отримує «Оскар» за найкращу жіночу роль. Фото PATRICK T. FALLON/Getty Images

5:20. Брендан Фрейзер за головну роль у фільмі "Кит" став Найкращим актором.

Фрейзер зіграв професора-відлюдника, хворого на ожиріння, у фільмі Даррена Аронофскі. І це перша його головна роль за 12 років. Його перевтілення у стрічці відбулось за допомогою важких протезів.

Брендан Фрейзер. Фото Кевіна Вінтера/Getty Images

За Оскара Фрейзер конкурував з "Елвісом" Остіном Батлером, а також Коліном Фаррелом, Полем Мескалем та Біллом Найі.

5:15. Найкраща режисура - номінація, яка наближає церемонію нагородження до кульмінації. В цій категорії змагались:

Мартін Мак-Дона, "Банші з Інішеріна"

Даніель Кван і Даніель Шайнерт, "Усе всюди і водночас"

Стівен Спілберг, "Фабельмани"

Тодд Філд, "Тар"

Рубен Остлунд, "Трикутник смутку"

Виграв беззаперечний фаворит цьогорічного Оскара "Все завжди і водночас". Свою нагороду обидва Даніела присвятили своїм мамам.

Деніел Шайнерт і Деніел Кван отримують Оскар за найкращу режисуру за фільм "Все всюди й водночас". Фото Кевіна Вінтера/Getty Images

5:01. Найкращою ориганільною піснею на Оскарі стала Naatu Naatu з індійської історичної драми "RRR". Фільм був частково знятий в Києві. Ця пісня також отримала Золотий глобус.

Чандрабоз і М. М. Кіравані отримують нагороду за найкращу оригінальну пісню/ Фото Кевіна Вінтера/Getty Images

Композиція Naatu Naatu супроводжує сцену весілля. ЇЇ якраз і відзнімали в українські столиці – перед Маріїнським палацом. Хореографом-постановником сцени, в якій брала участь українська команда, стала танцівниця і хореограф Олена Шоптенко. У зйомках весільної сцени у Маріїнці було задіяно понад 200 українських акторів і танцівників.

4:50. Найкращим адаптованим сценарієм Американська академія кіномистецтв визнала "Говорять жінки" від Сари Поллі. Фільм заснований на одноіменному романі Міріам Тоус.

4:40. За Оскар у номінації Найкращий оригінальний сценарій змагались "Банші з Інішеріна" (Мартін Мак-Дона), "Все завжди і водночас" (Даніель Кван та Даніель Шеінерт), "Фабельмани" (Стівен Спілберг та Тоні Кушнер), "Тар" (Тодд Філд), "Трикутник смутку" (Рубен Остлунд). Перемогли Даніелі з "Все завжди і водночас".

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4:28. Найкращі візуальні ефекти – Оскар у цій категорії отримує "Аватар: шлях води". І поки це перша статуетка для фільму Джеймса Кемерона. За попереднього "Аватара" він отримав три Оскари, зокрема і за візуальні ефекти.

4:15. Найкраща музика до фільму – цей Оскар також забирає команда фільму "На Західному фронті без змін". Четверта золота статуетка цієї стрічки.

Композитор Фолькер Бертельманн значиться в титрах фільму "На Західному фронті без змін" під псевдонимом Гаушка. Фото Кевіна Вінтера/Getty Images.

4:10. Оскар за Найкращий продакшн-дизайн дістається дизайнеру-постановнику Крістіану М. Голдбеку і режисеру-постановнику Ернестіну Хіпперу за "На Західному фронті без змін". Це вже третій Оскар для цього епічного фільму.

3:57. Найкращим короткометражним анімаційним фільмом Американська кіноакадемія вибрала "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь".

3:45. Найкращим міжнародним художнім фільмом 2023 року визнано німецькомовний "На Західному фронті без змін" Едварда Бергера спільного виробництва Німеччини та США. Це вже другий Оскар для цього фільму, перший він отримав за операторську роботу.

Раніше цей фільм виграв сім нагород від премії британської кіноакадемії BAFTA. А сьогодні претендує на головний Оскар.

3:40. Ведучий церемонії вручення премії Оскар комік Джиммі Кіммел вивів на сцену "напарника" – віслюка. Це зірка фільму Мартіна Мак-Дони "Банші з Інішеріна", який цього річ номінований дев'ять разів.

Це вже не перша церемонія Оскар для Кіммела. В 2017 році під час проведення церемонії він переплутав конверт і назвав переможцем не той фільм.

Фото PATRICK T. FALLON/ Getty Images

3:29. Найкращий дизайн костюмів. У цій номінації змагались фільми "Вавилон", "Чорна пантера. Ваканда назавжди", "Елвіс", "Все завжди і водночас" та "Місіс Гарріс їде в Париж". Перемогу здобула Рут Картер за "Чорну пантеру".

Для Рут це вже другий Оскар. Перший вона отримала у 2018 році - за першу серію "Чорної пантери".

Кадр з фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

3:18. Найкращий грим та зачіски - за цю нагороду змагались "На Західному фронті без змін", "Елвіс", "Бетмен", "Чорна пантера" та "Кит". Попри епічного короля рок-н-ролла та інших достойників, Оскар тут несподівано здобув "Кит". Нагороду отримали Аннемарі Бредлі-Шеррон, Джуді Чін і Едрієн Моро.

3:05. Оскар за Найкращу операторську роботу присуджено Джеймсу Френду за епічну постановку "На Західному фронті без змін", що знятий за одноіменним романом Еріха Марії Ремарка.

В цій же категорії за нагороду змагалась Менді Вокер (фльм "Елвіс") - лише третя жінка-номінантка в цій категорії в історії Оскара.

3:01. Найкращим короткометражним фільмом стало "Ірландське прощання".

2:55. Найкращим повнометражним документальним фільмом визнано стрічку "Навальний". Він обійшов українську документалку "Будинок зі скалок" про дитячий притулок у Лисичанську.

Режисер фільму Даніель Роер присвятив перемогу самому опальному російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Інші фільми, що змагались у категорії Повнометражне документальне кіно:

All That Breathes ("Все, що дихає") - фільм Шонака Сена, що розповідає про людей в Індії, які рятують поранених птахів

"Вся краса і кровопролиття" - фільм Лори Пойтрас, володар Золотого Лева Венеційського кінофестивалю

Fire of Love - фільм Сари Доси про французьких вулканологів, які гинуть під час виверження вулкану.

2:38. Найкращою акторкою другого плану стала Джеймі Лі Кертіс – також за фільм "Все завжди і водночас". Це вже другий Оскар для цієї фантастичної комедії. Всього фільм претендує на 11 нагород.

Джеймі Лі Кертіс 64 роки і це її перший Оскар.

Акторка Джеймі Лі Кертіс під час вручення Оскара. Фото Кевіна Вінтера/Getty Images

2:32. Найкращим актором другого плану визнано Кей Хуй Квана за роль у фільмі "Все завжди і водночас". Кей відомий за фільмом "Індіана Джонс і Храм Долі". За роль у "Все завжди і водночас" він також отримав "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів США та Critics Choice Award у категорії "Найкращий актор другого плану".

Кей почав свою промову словами "Мамо, я щойно отримав Оскар!". І додав: "Моя подорож почалася на човні, я провів рік у таборі для біженців... Кажуть, такі історії трапляються лише в кіно..."

Ке Хей Куан приймає нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану. Фото Кевіна Вінтера/Getty Images

2:20. Мультфільм Гільєрмо Дель Торо "Піноккіо" отримав перемогу у номінації Найкращий повнометражний анімаційний фільм. Буквально напередодні цей же мультфільм було визнано найгіршою адаптацією на антипремії "Золота малина".

Гільєрмо дель Торо та Марк Густафсон приймають нагороду за найкращий повнометражний анімаційний фільм "Пінокіо". Фото Кевіна Вінтера/Getty Images

2:09. Церемонія вручення 95-ї кінопремії Оскар почалась!

Без традиційної червоної доріжки розпочалась церемонія вручення 95-ї премії Оскар – найвідомішої кінонагороди світу. Хто отримає 24-ри золоті статуетки в основних номінаціях – визначила Американська академія кіномистецтва і сьогодні ми дізнаємося імена цих людей.

Співачка Ріанна на оскарівському хіднику "кольору шампанського". Фото Getty Images

На найбільшу кількість Оскарів – 11 – претендує фантастична комедія "Все завжди і водночас".

По 9 номінацій мають фільми "На західному фронті без змін" та "Банші з Інішеріна". Фільм "Елвіс" номінований на 8 нагород, "Фабельмани" на 7, "Топ Ган: Маверік", знятий за російські гроші, на 6. Про номінантів ми писали ось тут.

Цього року за номінацію "Найкращий документальний повнометражний фільм" змагається стрічка про українських дітей та вихователів Лисичанського центру соціально-психологічної допомоги "Будинок зі скалок". Команда фільму разом з його дорослими героїнями прибула до Лос-Анжелеса і бере участь у церемонії вручення Оскара.

Вперше український фільм номінували на Оскар у 2016 році. Це також була документальна стрічка, вона розповідала про перебіг Революції Гідності "Зима у вогні" режисера Євгена Афінієвського.

Другий режисер фільму "Будинок зі скалок" Азад Сафаров та команда проєкту у Лос-Анжелесі готуються до церемонії вручення Оскару. Фото координаторки проєкту Олени Розвадовської

Сьогодні замість червоного хідника в кінотеатрі Долбі у Лос-Анжелесі розстелили бежевий килим, який в Академії називають "кольором шампанського". Репортаж з прибуття гостей на церемонію можна почитати тут.

Проводить церемонію комік Джиммі Кіммел.

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