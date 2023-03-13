У театрі в Цюриху створили Ukrainian kiosk: першою гостею стала Оксана Забужко

У театрі Schauspielhaus Zürich у швейцарському Цюриху з’явився Ukrainian kiosk – постійний майданчик для обміну думками про історію та культуру України. Першою гостею стала письменниця Оксана Забужко.

Про це повідомив колишній очільник київського Театру на Лівому березі режисер Стас Жирков.

"У Цюриху, де ми робимо нову виставу, відбулася перша зустріч в рамках придуманого мною проєкту "Ukrainian kiosk" – читання і розмова з автором", – написав Жирков.

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У коментарі УП.Життя Стас Жирков пояснив, що давно співпрацює з театром. Ідея створити майданчик для обговорень виникла під час підготовки нового спільного проєкту.

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"Театр у Цюриху є моїм великим партнером – в грудні 2022 тут відбулись великі гастролі Театру на Лівому Березі "Погані дороги". Це ще була моя домовленість, і я дуже вдячний, що театр радушно прийняв лівобережців. А буквально два тижні тому тут почались репетиції нового нашого проєкту з Павлом Ар’є – вистави "Антигона з Бучі". Паралельно з цим запропонував театру зробити українське фойє, а по-німецьки це Ukrainian kiosk – де ми могли би підіймати важливі теми, робити обговорення, давати можливість швейцарській аудиторії зрозуміти нас, і давати можливість українській аудиторії, яка також зараз тут, відчути себе вдома, отримати цей зв’язок", – пояснив Жирков.

Оксана Забужко стала гостею Ukrainian kiosk. Фото: Facebook Стас Жирков

Модерували зустріч Стас Жирков та Катінка Деккет – головна драматургиня театру Цюриху. Після читання оповідання Оксани Забужко "Сестро, сестро" – письменниця спілкувалась із публікою.

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"Питання були про нашу історію, про нашу ідентифікацію, про війну. Пані Оксана приводить розлогі приклади. Головна теза зустрічі – що український народ і культура нарешті входить повноправно в європейський культурний контекст не як придаток до "вєлікой руськой культури", а як окреме мистецтво. Зацікавленість нашими темами тут є надзвичайно великою. Єдине, що нам не можна зупинятись, а це лише початкові кроки наші в світі. Мусимо активно над цим працювати. Важливо мати таке представництво, давати таким людям слово в Європі", – каже Жирков.

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Німецька актриса Алісія Аумюллєр неймовірно прочитала оповідання Оксани Забужко "Сестро, сестро" Фото: Facebook Стас Жирков

Наголошує, що попри часті розмови про втому від України – він не спостерігає такої проблеми.

"Ніякої втоми від України немає. Інша справа, що ти маєш постійно думати, з якою авдиторією ти говориш, і що ти говориш. Умовно кажучи, з німцями й поляками – це одні розмови. З австрійцями й швейцарцями – розмови відмінні і за своїм градусом, і навіть за тими тезами, якими ти це говориш. Це треба усвідомлювати. Є речі, які не треба пояснювати литовцям, полякам, чехам, а є теми, які потрібно для умовних німців поглиблено пояснювати й обговорювати.

Тож я не відчуваю втоми від України – навпаки відчуваю цікавість. Думаю, що наше завдання буде в якийсь момент перехопити ініціативу – і почати говорити не просто про війну, а почати говорити про себе. Стати частиною європейського дискурсу, але для цього потрібні великі зміни всередині нашої країни, які ми чомусь не хочемо робити – але це зовсім інше питання", – каже Жирков.

Оксана Забужко стала гостею Ukrainian kiosk. Фото: Facebook Стас Жирков

"Антигона з Бучі", яку зараз готують у Цюриху, це історія про швейцарську фотографиню, що на кілька днів потрапляє в Бучу після деокупації, історія про її досвід. Там є документальні свідчення й історії, які автори збирали й документували. Прем’єра "Антигони з Бучі" запланована на 4 травня.