Оголосили переможця Міжнародної Букерівської премії-2022

Міжнародну Букерівську премію отримала письменниця з Індії Гітанджалі Шрі.

Її роман "Піщана гробниця" на 725 сторінок став першою в історії премії книгою, яка була написана мовою гінді та потрапила до шорт-листа номінантів.

Сюжет "Піщаної гробниці" розгортається на півночі Індії і розповідає про пригоди 80-річної жінки, життя якої кардинально змінюється після смерті чоловіка, повідомляють на сайті The Booker Prize.

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"За мною і цією книгою – багата та процвітаюча літературна традиція гінді, та інших східноазіатських мов.

Фото: PA Media

Світова література стане багатшою, від визнання найкращих авторів на цих мовах", – сказала Гітанджалі Шрі під час своєї промови.

Роман Шрі змагався за першість з іншими авторами, які потрапили до шорт-листу премії: Міеко Кавакамі, Бори Чанг, Джона Фоссе, Клаудії Пінейро та колишньої переможниці, польської письменниці Ольги Токарчук.

Приз за роман письменниця розділить із американською перекладачкою "Піщаної гробниці" Дейзі Рокуелл.

Гітанджалі Шрі є авторкою трьох романів і кількох збірок оповідань, а її роман перекладено англійською, французькою, німецькою, сербською та корейською мовами.

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Букерівська премія – престижна літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Великій Британії.