Квентін Тарантіно планує зняти свій останній фільм – The Hollywood Reporter

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно планує зняти фільм "Кінокритик", який має стати останнім в його кар’єрі.

Він уже дописав сценарій своєї нової стрічки, пише The Hollywood Reporter, спираючись на власні джерела.

Зйомки фільму заплановані на осінь 2023 року.

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Повідомляється, що картина розповідатиме про кінокритикиню, ймовірно – Полін Кель. Події стрічки відбуватимуться в Лос-Анджелесі у 1970-х роках.

Квентін Тарантіно. Фото: s_bukley/Depositphotos

Як повідомляють джерела видання, наразі режисер не уклав угоди зі студією – Тарантіно шукає схожі умови, які були з його попередньою стрічкою "Одного разу в Голлівуді".

Тоді режисер співпрацював зі студією Sony Pictures, і в їхній угоді йшлося, зокрема про те, що Тарантіно матиме авторські права на фільм через 20 років.

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У 2012 році під час одного з інтерв’ю Тарантіно казав, що режисери з віком "втрачають свій блиск", і він не хотів би мати навіть однієї поганої картини у своїй фільмографії, адже, за його словами – одна погана зіпсує три хороші.

Режисер стверджував, що хоче зняти десять фільмів або піти на пенсію до 60 років. У 2023 році Квентіну має виповнитися 60 років.

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Квентін Тарантіно – один із найвідоміших режисерів Голлівуду. Його найвідоміші фільми: "Скажені пси" (1992), "Кримінальне чтиво" (1994), "Одного разу в Голлівуді" (2021).