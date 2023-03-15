Квентін Тарантіно планує зняти свій останній фільм – The Hollywood Reporter

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно планує зняти фільм "Кінокритик", який має стати останнім в його кар’єрі.

Він уже дописав сценарій своєї нової стрічки, пише The Hollywood Reporter, спираючись на власні джерела.

Зйомки фільму заплановані на осінь 2023 року.

Повідомляється, що картина розповідатиме про кінокритикиню, ймовірно – Полін Кель. Події стрічки відбуватимуться в Лос-Анджелесі у 1970-х роках.

Квентін Тарантіно. Фото: s_bukley/Depositphotos

Як повідомляють джерела видання, наразі режисер не уклав угоди зі студією – Тарантіно шукає схожі умови, які були з його попередньою стрічкою "Одного разу в Голлівуді".

Тоді режисер співпрацював зі студією Sony Pictures, і в їхній угоді йшлося, зокрема про те, що Тарантіно матиме авторські права на фільм через 20 років.

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У 2012 році під час одного з інтерв’ю Тарантіно казав, що режисери з віком "втрачають свій блиск", і він не хотів би мати навіть однієї поганої картини у своїй фільмографії, адже, за його словами – одна погана зіпсує три хороші.

Режисер стверджував, що хоче зняти десять фільмів або піти на пенсію до 60 років. У 2023 році Квентіну має виповнитися 60 років.

Квентін Тарантіно – один із найвідоміших режисерів Голлівуду. Його найвідоміші фільми: "Скажені пси" (1992), "Кримінальне чтиво" (1994), "Одного разу в Голлівуді" (2021).