Найкращий фільм: став відомий переможець премії Оскар 2023

У ніч на понеділок, 13 березня, у Лос-Анджелесі відбулася 95-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії – Оскар. Серед 24 переможців у різних номінаціях став відомий також володар головної нагороди вечора – за Найкращий фільм.

На думку кіноакадеміків, цьогоріч найкращим фільмом року став "Все завжди і водночас".

Стрічка Дена Квана і Деніела Шайнерта була фаворитом цьогорічного Оскара – вона претендувала на 11 статуеток.

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Науково-фантастичний фільм режисерів Денієла Шайнерта і Дена Квана розповідає про американку китайського походження Евелін Ван, яка разом зі своїм чоловіком керує пральнею. Евелін, яку зіграла Мішель Єо (вона також отримала статуетку як Найкраща акторка), дізнається, що здатна переміщувати свідомість у тіла своїх двійників з інших реальностей. Також їй повідомляють, що саме вона має врятувати мультивсесвіт від великого зла – Джобу Тупакі.

Команда фільму-переможця на сцені Оскара. Фото: Kevin Winter/Getty Images

Загалом цього вечора стрічка "Все завжди і водночас" здобула перемогу в семи номінаціях: Найкращий фільм, Найкращий режисер, Найкраща акторка, Найкращий монтаж, Найкращий оригінальний сценарій, Найкраща акторка другого плану та Найкращий актор другого плану.

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Раніше фільм двох Деніелів ставав тріумфатором таких церемоній як BAFTA (10 номінацій, 1 перемога), Золотий глобус (6 номінацій, 2 перемоги) та премії Гільдії кіноакторів (4 номінації, з них 3 перемоги).

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Цього року на перемогу у головній номінації Оскара претендували десять стрічок: "На західному фронті без змін", "Аватар: Шлях води", "Банші Інішерина", "Елвіс", "Все завжди і водночас", "Фабельмани", "Тар", "Топ Ган: Меверік", "Трикутник смутку" та "Жінки говорять".

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Фільм "Все завжди і водночас" також приніс своїм творцям – Денієлу Шайнерту і Дену Квану – Нагороду у номінації Найкращий режисер.

"Режисер ніхто без команди акторів", – зазначив зі сцени Ден Кван. Його колега Денієл Шайнерт подякував своїм батькам, які підтртимували його, коли він знімав "не дуже хороші фільми".

Ден Кван і Деніел Шайнерт. Фото: A.M.P.A.S. via Getty Images

95-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії проходила в ніч з 12 на 13 березня у театрі Dolby у Лос-Анджелесі. Ведучими церемонії втретє став комік, телеведучий Джиммі Кіммел. Церемонія оголошення переможців Оскара пройшла в традиційному форматі: з червоною доріжкою (втім, вона буле кольору шампань) та гостями у залі.

На найбільше статуеток претендувала стрічка "Все завжди і одразу" режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта – вона зібрала 11 номінацій. Далі йшли фільми "На західному фронті без змін" та "Банші Інішеріна", які отримали по дев’ять номінацій.

Цьогоріч одним з переможців став фільм канадського документаліста Деніела Роера "Навальний" – він отримав Оскар 2023 в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Через це у Мережі здійнявся справжній шквал критики на адресу Американської кіноакадемії за такий вибір.

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