Росіянин хоче знімати ігровий фільм про дітей з Бахмута: реакція військових та ОП

Російський режисер з громадянством США Олександр Молочніков вирішив знімати в Україні ігровий фільм про дітей з Бахмута – в одній зі зруйнованих квартир на Київщині.

Сам режисер каже, що має підтримку від Офісу президента і отримав прескарти для себе та оператора, але в ОП усе заперечують.

Про наміри росіянина розповіла режисерка Ірина Цілик у Facebook. Вона дізналася про це від художника-постановника Івана Левченка, до якого Молочніков звернувся із пропозицію попрацювати на проєкті.

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"Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута в найближчі дні під Києвом, він з оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації – зруйнованому домі. От тільки інформація про те, що режисер – росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників…

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Звідки я про все це знаю? Мені розповів деталі мій колега і приятель, відомий український художник-постановник Іван Левченко…Ваня "включив дурачка", отримав сценарій і записав їхню аудіо-розмову", – написала режисерка.

Що хоче знімати Молочніков?

Олександр Молочніков

За словами Молочнікова, він планує знімати студентський фільм Колумбійського університету нід назвою "Чекають" про українських дітей у Бахмуті. Оператор Антуан Вітас – американець, а акторами мають бути українці. Також російськомовний сценарій буде перекладений українською.

Зйомки заплановані на 16-18 березня. Молочніков навіть розпочав кастинг на дитячі ролі, утім, за словами Ірини Цілик, не всі матері дітей знали, що режисер був росіянином.

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"Я прочитала його сценарій. В ньому багато несмаку, але найгірше не це. Вдумайтеся ще раз – в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проєкт і хто його автор.

Чому я вирішила, що потенційні учасники цього не знають? Після мого попереднього посту мені написала в приват одна з таких шокованих мам. Вона поняття не мала, для кого знімає акторські проби. Пізніше моя приятелька кастинг-директорка написала, що отримала таку ж інформацію від іншої мами. Тобто це не помилка, а тенденція", – написала режисерка.

У цьому дописі про пошук акторів на Facebook не вказують, що режисер росіянин. Фото: Ірина Цілик

Що кажуть в ЗСУ та ОП?

Олександр Молочніков розповідав Івану Левченку, що має підтримку від Офісу президента і отримав прес-карти для себе та оператора.

У розмові він також згадував про певну "домовленість", начебто "вдалося показати синопсис першій особі".

Водночас у Збройних Силах України розповіли, що Молочніков не звертався до них щодо зйомок фільму і не був акредитований.

Про це заявив начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ, полковник Богдан Сеник у коментарі "Детектору медіа".

"Його немає у нас в базі. Він не був акредитований і не звертався щодо зйомок фільму", – повідомив Сеник журналістам.

Молочніков також розповідав, що йому зателефонувала Олена Ковальська з Адміністрації президента і сказала, що коли група знайде об’єкт, вони "дадуть сигнал у місцеву адміністрацію", аби режисеру дозволили там знімати.

Але Офіс президента заявив "ДМ", що "не має відношення до приїзду в Україну, творчих планів і діяльності пана Молочнікова", а "жодних дозволів на зйомки не видавав і не видає".

"УП. Культура" також звернулася по коментар до Офісу президента, але відповіді поки не отримала.

Нагадаємо, 30-річний Олександр Молочніков мав громадянство США, але був актором і режисером театру та кіно в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення Молочніков виступав проти війни.

Група з "розслідування антиросійської діяльності у сфері культури" у Держдумі заявила, що Молочніков "виступив проти спецоперації", а "Большой театр" відмовився співпрацювати з режисером. Зрештою, Молочніков виїхав до США.

Утім, ще минулого року він зняв російський серіал "Монастир" з російською блогеркою Анастасією Івлєєвою у головній ролі, який вийшов на екрани у листопаді 2022-го.