Італійці зняли фільм про "кохання" між російським солдатом і українцем: у мережі обурені

В Італії зняли короткометражний фільм про "кохання" між хлопцем з Харкова та російським окупантом.

Скандальне відео під назвою Borderless ("Без кордонів") було спродюсоване компанією REA Film і зрежисоване Ніколасом Морганті Патріньяні.

Сценаристом і продюсером також став піаніст Розаріо Горгоне. Він проілюстрував цим відео свою музичну композицію і опублікував його в себе на YouTube.

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"Без кордонів" – гей-історія кохання російського солдата та українського хлопця в контексті нинішньої російсько-української війни", – йдеться в описі.

Про що це відео?

Скріншот: Borderless

За сюжетом 17-річний українець Денис їде від війни до Італії, де живе його бабуся. Він постійно згадує про свого "бойфренда" – 19-річного Дмітрія з Росії.

Зокрема, у фільмі є кадр, де росіянин у формі з триколором обіймається з українцем – ці події нібито відбуваються у жовтні 2021 року в Харкові.

У липні 2022 року росіянин кидає армію. Денис залишає бабусі записку з текстом: "Вибач бабусю я мусив ити. Скоро пове рнуся з ним. Бережи Астора, я тебе кохаю. Денис".

Коли бабуся читає це, по телевізору на фоні показано наслідки обстрілів Харкова.

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У відео зобразили "кохання" між хлопцем з Харкова та російським окупантом

Денис їде на зустріч з військовим РФ на українсько-молдовський кордон. Українець та російський окупант біжать одне одному назустріч, але Дмітрій збивається з ніг, а Денис перечіплюється через розтяжку.

Хто і навіщо це зняв?

Сценаристом і продюсером став піаніст Розаріо Горгоне, режисером – Ніколас Морганті Патріньяні

"Наш короткометражний гей-фільм розповідає лише про одну з багатьох трагедій, що відбуваються в тіні війни, часто приречених на забуття.

Кохання двох хлопців, пригнічених гнобленням влади, регресією політики до чистого насильства проти неозброєних цивільних, зворушує нас, бо завдає болю нашим обіймам, нашій симпатії, найдорожчому, чим ми є і що маємо", – пише Розаріо Горгоне.

Сценарист заявив, що у фільмі показано "кохання двох хлопців, пригнічених гнобленням влади"

Сценарист заявив, що спілкувався з реальним українцем Денисом, який відвідував свою бабусю в Римі у березні 2022 року.

Горгоне подякував хлопцю за те, що "він надихнув на створення цього короткого художнього відео, поділившись інсайдерською розповіддю про війну, що триває".

Композитор заявив, що "любов не має кордонів, як і музика" і додав, що з нетерпінням чекає на відгуки.

Реакція суспільства

Українці обурені зображенням любовних стосунків між українцем та російським військовим.

"Чудова ідея, Розаріо, у мене є сценарій для твого наступного фільму. Нацистський солдат і єврей, чию родину він убив, закохуються.

Грандіозний фінал цього видатного твору: нацистський солдат вбиває єврея на знак найбільшого кохання", – прокоментував користувач Nik But.

Він додав, що Горгоне романтизує вбивць і ґвалтівників, знімаючи "красивий геноцид".

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"Це жахливе приниження!" – коментує акторка Єлизавета Цілик.

"Вони вбивають і катують нас, вони забирають наші домівки, а ти перетворюєш наші страждання у свій маленький романтичний фільм? Як квір-українка, я приголомшена. Ми НІКОЛИ не пробачимо того, що з нами зробили росіяни.

Ви романтизуєте буквальних вбивць, показуєте, наскільки ви привілейовані та дурні. Негайно видаліть цю пропаганду!!! Це ганьба!!!" – також пише Moon Citizen.

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"Яка хвора людина може таке зробити і вважати це романтикою. Російські покидьки повинні горіти в пеклі, а не бути романтизованими", – вважає Даша Чехорська.

"Отже, наступний фільм буде про велике кохання між нацистським комендантом Освенцима та хлопцем-євреєм, яких розлучила газова камера?" – питає Highly Low.

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"Романтизувати тих, хто вбиває, ґвалтує дітей, жінок і чоловіків – геніальна ідея, чи не так?

Замість того, щоб засуджувати їх за вбивства невинних людей, руйнування домівок і дитячих мрій, ви реально знімаєте це?" – додає Таня Степурко.

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"Росіяни ґвалтують дітей, жінок і чоловіків, вбивають і катують їх, руйнують їхні будинки, а у тебе вистачає нахабства публікувати це сміття. Зараз я не здивуюся, якби ти зняв фільм про дитину та педофіла.

Замість того, щоб критикувати російські злочини, ти робиш "історію кохання" та романтизуєш війну. Тобі треба психологічна допомога, ідіот" – коментує ще один користувач.

...

"11 хвилин марення божевільного. Відкривайте новини і знайомтеся з темою ВІЙНИ, тупий пропагандист" – пише Natali Mishturak.

А дехто висловився більш лаконічно: