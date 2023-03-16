Протест на Майдані: студенти консерваторії вимагають прибрати Чайковського з назви. ВІДЕО

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
Наталка Писанка музична оглядачка
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16 березня 2023

У четвер, 16 березня, під будівлею Національної музичної академії України на Майдані Незалежності в Києві зібралися учасники мирної акції. Вони вимагають нарешті перейменувати навчальний заклад, прибравши ім'я росіянина Петра Чайковського.

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Про це з місця події повідомляє музична оглядачка УП.Культура Наталка Писанка. 

Акцію незгоди анонсували у соцмережах напередодні. Крім перейменування академії, організатори хочуть домогтися демонтажу символів Росії зі стін та повернення викладачів, які раніше звільнились через незгоду з діями адміністрації.

Під консерваторію прийшли учасники акції з плакатами: "Сором", "Скільки ще?", "No Russian culture", "Чайку геть", "Соромно, що ми все ще мусимо щось доводити".

Під консерваторією вимагають прибрати "сліди" Росії в навчальному закладі. Фото: Наталка Писанка

Також ті, хто зібрався, аби вимагати перейменування музакадемії, а це переважно студенти цього навчального закладу, влаштували імпровізований концерт. Почали його з виконання гімну України під акомпанемент двох скрипальок. Далі звучали "Ой у лузі червона калина", "Україно, Україно" та інші пісні.

Людей зібралося близько сотні – перед акцією організатори просили, щоб не було великих скупчень. Серед натовпу мітингарів також знаходяться двоє з викладачок, які раніше звільнилися з академії, – Алла Загайкевич та Олена Корчова.

Адміністрація Національної музичної академії України на мирну акцію не відреагувала та до її учасників не вийшла.

Більше про акцію незгоди та події довкола скандального перейменування столичної консерваторії читайте в нашому сьогоднішньому репортажі.

Читайте також: Час "Ч" для консерваторії Чайковського. Що з нею не так і чому проблема не лише у назві


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