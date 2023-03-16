Малюнки на кераміці та зліпок з тіла: в Гонконгу покажуть роботи Марії Куліковської

У Гонконгу покажуть роботи української художниці Марії Куліковської, відомої своїми перформансами та скульптурами-зліпками з власного тіла. В новій галереї сучасного мистецтва Double Q Contemporary відкривають виставку Resilience: voices of Ukraine (Стійкість: голоси України).

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Роботу Марії Куліковської – зліпок з неї самої – виставили у вітрину галереї, вона першою вітає відвідувачів.

Ще одна мистецька "копія" художниці представлена в залі. Окрім впізнаваних робіт Куліковської, на виставці показують нові для мисткині твори – розписану кераміку.

Марія Куліковська розповіла в коментарі УП.Життя про виставку, в якій бере участь та про повідомлення, що їх прагне донести до східного глядача.

"У мене з цією інституцією (Q Collection) давні зв’язки, вони придбали скульптуру – зліпок з мене ще у 2020 році в свою колекцію після виставки "Постійна революція" в Людвіг-музеї в Будапешті. Але почався карантин і роботу ніяк не могли забрати з майстерні в Києві. Потім через 2 роки почалась повномасштабна війна і кураторка цієї галереї була дуже сильно включена в процес допомоги українським жінкам з дітьми на кордоні з Угорщиною. Вона постійно мені писала слова підтримки і надії. Потім я з дитиною була евакуйована австрійським музеєм і там перші пів року жила", – розповідає Марія.

Мисткиня Марія Куліковська ствоила серію посуду з розписом. Фото: Facebook Марії Куліковської

Серію керамічних робіт Марія зробила під час перебування за кордоном.

"Поки знаходилась в Австрії, почала працювати на своєї давно омріяною серією малюнків на кераміці. Це якби продовження моїх акварельних малюнків на паперах з міграційних процесів, але вже на посуді, ніби я серверую класне сите західне життя оцими всіма історіями за 9 років війни, вимушеної міграції і боротьби за дім за життя", – каже мисткиня.

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Кураторка виставки у Гонконгу побачила роботи Марії на виставці в Австрії.

"Через пів року після того, як я була в Австрії в Лінці, в мене відкрилась величезна виставка-ретроспектива з усіх робіт, які в травні при підтримці музею, що нас вивіз, і міністрества культури та інформаційної політики, мій чоловік і співавтор Олег Вінніченко зміг вивезти. Це була потужна виставка "Моє тіло – поле бою". І на цю виставку приїхала кураторка галереї в Гонконзі. На той момент кураторка все ще була в Будапешті, і думала про те, яку виставку зробити, щоб нею відкрити їхню нову галерею в Китаї і щоб це був стейтмент їхньої позиції. Щоб це звучало гордо і разом з Україною. Вона придумала запросити мене до участі і Артема Волокітіна. І зробити ніби подвійні сольні виставки", – розповідає Марія.

Мисткиня Марія Куліковська ствоила серію посуду з розписом. Фото: Facebook Марії Куліковської

Проєкт запланували не просто до відкриття галереї в Гонконгу, але й приурочили до найважливішої події в світі сучасного мистецва – виставки Арт Базель, яка щорічно проходить у 3 містах, у тому числі й у Гонконгу.

"Для того, щоб найпровідніші куратори, письменники, діячі мистецва в світі побачили нашу виставку, почули наші голоси. Звичайно я була щаслива, що українські голоси можуть так круто прозвучати в Китаї, особливо зараз. Підготовка до виставки велась з осені 2022. Скульптуру, яку вони придбали до себе в колекцію, і яку Олег зміг вивезти, перевезли в Гонконг", – пояснила мисткиня.

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"А потім почалась підготовка до перевезення кераміки, яку я розмальовувала все літо під час своєї резиденції в Лінці в музеї Francisco Carolinum на найстарішій фабриці кераміки (Гмунден кераміка). Короче кажучи, щоб ця виставка сталась, було задіяно купа інституцій, людей і головне бажання бути почутими", – каже художниця.

Мисткиня Марія Куліковська працює в техніці перформативної скульптури, яка створена з матеріалів, що з часом змінюються. Фото: Facebook Марії Куліковської

День відкриття проєкту для Марії, яка народилась і виросла в Керчі, символічний.

"Відкриття сьогодні, в надважливий для мене день, коли відбувався в Криму псевдо-референдум, в цей самий день 16 березня рік тому ми (я і тоді новонароджена донька) виїхали з України, коли наша перемога так близько і надважливо зараз ще більше працювати навіть на самих найвіддаленіших точках світу, тим більше в Китаї, де посилюються тривожна про-російська риторика", – каже мисткиня.

Мисткиня Марія Куліковська працює в техніці перформативної скульптури, яка створена з матеріалів, що з часом змінюються. Фото: Facebook Марії Куліковської

Про Марію Куліковську

Марія Куліковська – мультимедійна/гібридна художниця, архітекторка, перформерка-акціоністка, дослідниця, лекторка та кураторка. Відома своїми перформативними скульптурами, які зроблені з нестійких матеріалів, наприклад з мила, і з часом змінюють форму.

Марія народилась у Керчі в Криму. Навчалась у Києві, а згодом у Стокгольмі, Швеція. Працювала у Китаї та Швейцарії як архітекторка, пізніше повернулась до мистецтва з роботою у скульптурі, а згодом отримала міжнародне визнання як перформасистка.

У 2010 та 2012 художниця створила свої визначальні арт-проєкти – "Армія Клонів" та "Homo Bulla – людина як мильна бульбашка". Вони виставлялись у донецькому арт-центрі "Ізоляція". У 2014 окупаційні сили так званої "ДНР" захопили арт-центр та зробили з нього катівню. Марію оголосили "дегенеративною художницею". Після несанкціонованої акції "254" на сходах Ермітажу в Санкт-Петербузі під час відкриття міжнародного фестивалю політичного мистецтва Manifesta'10 Марію оголосили забороненою художницею в Росії.

254 – номер Марії Куліковської як зареєстрованої переселенки з окупованого Криму. Перформанс "254" відбувся на сходах Ермітажу, Санкт-Петербург, Росія, 1 липня 2014 року. Фото Дани Косміни з архіву Марії Куліковської.

Після повномасштаьного вторгнення Росії в Україну Марія працює за кордоном, бере участь у міжнародних проєктах.

Про проєкт

Міднародна ініціатива Q Contemporary заснована у 2003 у Будапешті, згодом представництва відкрили в Лондоні та Гонконгу. Мета – відкривати та просувати найкраще сучасне мистецтво Центрально-Східної Європи. Вони шукають і представляють нові мистецькі таланти, направляючи їхні роботи світовій аудиторії через освітні та культурні заходи, ініціюючи постійний діалог у творчій спільноті.

На сторінці проєкту зазначили, що Q Contemporary був натхненний підростаючим поколінням мистецьких талантів, які реагували на величезні соціально-економічні зміни в посткомуністичному ландшафті ЦСЄ.

"Q Contemporary є піонером у світі мистецтва Центральної та Східної Європи та першим, хто об’єднав роботи регіону в особливу колекцію. Наша процвітаюча та унікальна галерея є основою ідентичності та діяльності Q Contemporary. Від виставок і спільних виставок з іншими музеями та галереями до співпраці з художниками та нашої відданості освіті та дослідженням, Q Contemporary прагне представити мистецтво ЦСЄ решті світу", – написали на сайті проєкту.

Головний офіс Q Contemporary знаходиться в елегантній чотириповерховій віллі 19 століття в самому центрі Будапешта. Цей культурний центр було обрано як першу базу та штаб-квартиру групи в регіоні ЦСЄ через його централізоване розташування в Європі та його велику історію. Сьогодні колекція Q Contemporary складається з робіт Центральної та Східної Європи з акцентом на художників, які діяли з другої половини 20-го століття до наших днів.