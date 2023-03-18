Херсонські музейники ідентифікували ще одну картину, яку викрали російські окупанти

Наукові співробітники Херсонського художнього музею ідентифікували ще одну картину з колекції – полотно невідомого художника "Морський пейзаж".

Картину викрали російські військові у листопаді 2022 року.

Про це повідомила завідувачка інформаційно-масового відділу Херсонського обласного музею ім. О. Шовкуненка Лариса Жарких, пише Суспільне.

Полотно невідомого художника "Морський пейзаж" (Біля берегів Греції) 1907 року впізнали на фотографії з Центрального музею Тавриди (Сімферополь).

Полотно невідомого художника "Морський пейзаж" (Біля берегів Греції), 1907 рік

На знімку видно лише уривок картини, тому процес ідентифікації тривав певний час.

"Припущення були одразу, але на фотографії картина розташована під кутом. І протягом певного часу були сумніви, чи то взагалі вона. Аж поки не почаклували з графічними програмами, деформували видимий шматочок і наклали на фото оригінальної картини – усе збіглося. До того ж і рама – та ж сама, що й на оригіналі", – розповіла наукова співробітниця музею.

До початку реставраційних робіт в Херсонському музеї картина "Морський пейзаж" експонувалась у концертній залі.

На початку листопада пейзаж був вивезений і потрапив на фотографії у Сімферопольському музеї.

Де зараз перебуває картина – невідомо.

Нагадаємо, колекція Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка налічувала понад 13 тисяч творів мистецтва.

Серед експонатів були роботи Івана Айвазовського, Олексія Шовкуненка, Миколи Пимоненка, Августа фон Байєра та ікони "Юрій Змієборець зі святими апостолами Петром і Павлом","Богородиця Вгамуй мої печалі" та інші.

Про те, що російські окупанти вивозять вантажівками колекцію Художнього музею, стало відомо завдяки херсонцям.

Згодом картини з Херсонського музею "засвітились" у Криму, у Художньому музеї Сімферополя.