Посунула фільм Зеленського. Анімація "Мавка" встановила рекорд із касових зборів

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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21 березня 2023

Українська повнометражна анімація "Мавка. Лісова пісня" за три вікенди прокату зібрала понад 81 млн грн бокс-офісу. Таким чином мультик встановив новий рекорд із касових зборів серед українських стрічок.

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За цей час українського прокату мультфільму "Мавка" вдалося зібрати біля екранів 642 671 глядача, повідомило Держкіно.

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Зібравши 81 848 415 грн касових зборів, анімація обійшла попереднього рекордсмена – фільм "Я, ти, він, вона" режисерів Володимира Зеленського та Девіда Додсона. Ця романтична комедія вийшла у 2018 році та зібрала в українському прокаті 71,1 млн грн.

Це вже не перший рекорд для "Мавки" – за перший вікенд прокату мультик зібрав 25 млн грн, що стало найкращим результатом зі зборів серед вітчизняних релізів.

"Мавка. Лісова пісня" – український мультфільм студії Animagrad за мотивами п'єси Лесі Українки. Режисерами анімації стали Олег Маламуж та Олександр Рубан. Робота над стрічкою зайняла майже сім років, що зробило "Мавку" одним із кінопроєктів з найдовшою реалізацією.

Головних героїв озвучили Наталка Денисенко, Артем Пивоваров, Олена Кравець, Dzidzio, Юлія Саніна, Олег Скрипка та інші.

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Мультфільм вийшов в український прокат 2 березня.

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