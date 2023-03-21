Зірка "Гаррі Поттера" і "Зоряних війн". Помер актор Пол Грант

Британський актор Пол Грант, найбільш відомий ролями у фільмах "Зоряні війни" і "Гаррі Поттер", помер у віці 56 років. Незадовго до того його знайшли непритомним біля залізничного вокзалу Лондона.

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Гранта знайшли біля вокзалу Кінгс-Крос на півночі Лондона минулого четверга, 16 березня, у другій половині дня, пише The Guardian.

Зранку понеділка було оголошено про його смерть. Хоча зразу після того, як його виявили непритомним на вокзалі, лікарі констатували відсутність мозкової діяльності.

Наразі причина смерті не розголошується.

Пол Грант помер у віці 56 років. Фото: Instagram

Дочка актора Софі Джейн Грант підтвердила його смерть Sky News. "Моє серце розбите... Жодна дівчинка не заслуговує на те, щоб у неї забрали батька... Його добре знали і любили [за його роботу]. Він пішов занадто рано", - сказала вона.

Як пише Daily Mail, за кілька тижнів до своєї смерті Грант дав останнє інтерв'ю про свою боротьбу з алкоголем і наркотиками. Його записали на вокзалі Кінгс-Крос, де пізніше і знайшли актора непритомним.

В тому інтерв'ю Грант зізнався, що "занадто багато пив" і "розтринькав" свій статок від "Зоряних війн". Також актор розповів, як витрачав свої гроші на секс-працівниць і наркотики. "Я пив занадто багато. Мені потрібно припинити це робити", - сказав актор в розмові з YouTube-каналом Revelation 22:13.

Пол Грант мав рідкісний генетичний тип карликовості, тож його зріст становив 132 см.

Він здобув популярність після виходу у 1986 році фільму "Лабіринт" з Девідом Боуї та Дженніфер Коннеллі. Також Грант знявся у фільмі "Легенда" (1985) із Томом Крузом у головній ролі. Найбільше запам'ятався своїми ролями у стрічці "Зоряні війни: Епізод 6 - Повернення Джедая", де зіграв представника раси евок, а також у фільмі "Гаррі Поттер та філософський камінь" – тут актор втілив гобліна.

Кадр із фільма "Гаррі Поттер і філософський камінь"