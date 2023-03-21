Зірка "Гаррі Поттера" і "Зоряних війн". Помер актор Пол Грант

Британський актор Пол Грант, найбільш відомий ролями у фільмах "Зоряні війни" і "Гаррі Поттер", помер у віці 56 років. Незадовго до того його знайшли непритомним біля залізничного вокзалу Лондона.

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Гранта знайшли біля вокзалу Кінгс-Крос на півночі Лондона минулого четверга, 16 березня, у другій половині дня, пише The Guardian.

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Зранку понеділка було оголошено про його смерть. Хоча зразу після того, як його виявили непритомним на вокзалі, лікарі констатували відсутність мозкової діяльності.

Наразі причина смерті не розголошується.

Пол Грант помер у віці 56 років. Фото: Instagram

Дочка актора Софі Джейн Грант підтвердила його смерть Sky News. "Моє серце розбите... Жодна дівчинка не заслуговує на те, щоб у неї забрали батька... Його добре знали і любили [за його роботу]. Він пішов занадто рано", - сказала вона.

Як пише Daily Mail, за кілька тижнів до своєї смерті Грант дав останнє інтерв'ю про свою боротьбу з алкоголем і наркотиками. Його записали на вокзалі Кінгс-Крос, де пізніше і знайшли актора непритомним.

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В тому інтерв'ю Грант зізнався, що "занадто багато пив" і "розтринькав" свій статок від "Зоряних війн". Також актор розповів, як витрачав свої гроші на секс-працівниць і наркотики. "Я пив занадто багато. Мені потрібно припинити це робити", - сказав актор в розмові з YouTube-каналом Revelation 22:13.

Пол Грант мав рідкісний генетичний тип карликовості, тож його зріст становив 132 см.

Він здобув популярність після виходу у 1986 році фільму "Лабіринт" з Девідом Боуї та Дженніфер Коннеллі. Також Грант знявся у фільмі "Легенда" (1985) із Томом Крузом у головній ролі. Найбільше запам'ятався своїми ролями у стрічці "Зоряні війни: Епізод 6 - Повернення Джедая", де зіграв представника раси евок, а також у фільмі "Гаррі Поттер та філософський камінь" – тут актор втілив гобліна.

Кадр із фільма "Гаррі Поттер і філософський камінь"