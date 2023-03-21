В Одесі міськрада погодила демонтаж меморіальної дошки Горькому

Міськрада Одеси прийняла рішення про демонтаж меморіальної дошки радянському письменнику Максиму Горькому.

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Про це повідомила громадська організація "Декомунізація. Україна" у своїх соцмережах.

Активісти супроводили свій пост фотографіями офіційного листа директора Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. У ньому він повідомляє, що рішення про демонтаж дошки Горькому було прийнято на засіданні історико-топонімічної комісії міськради 16 березня.

В Одесі прийнято рішення про демонтаж меморіальної дошки Максиму Горькому.



Також найближчим часом буде розглянуто питання про демонтаж пам'ятника юному Леніну. pic.twitter.com/1QcTLqLbHJ — Decolonizator (@DecolonizatorUA) March 21, 2023

Також в іншій відповіді на запит активістів директор департаменту повідомляє, що найближчим часом буде розглянуто питання про демонтаж пам'ятника юному Леніну.

Меморіальна дошка Горькому в Одесі. Фото: Vikont

Максим Горький – російський і радянський письменник, драматург, прозаїк, поет та публіцист. Член Російської соціал-демократичної робітничої партії та найбільший спонсор більшовицької фракції, співпрацював з більшовицькими газетами "Звезда" та "Правда". Був оголошений "родоначальником радянської літератури". Український письменник Микола Хвильовий у памфлеті "Україна чи Малоросія?" назвав Горького "великодержавником, проповідником російського месіанізму".