69% українців почали більше цікавитись історією за останній рік війни - дослідження

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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24 березня 2023

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати дослідження про те, як змінилися погляди жителів українців на історію та уявлення про історичні постаті та події.

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Опитування було проведене у січні 2023 року. 

За результатами опитування, дорослі жителі України високою мірою цікавляться історією своєї країни. Понад дві третини (69%) почали більше цікавитися історією України за останні 10 років, стільки ж (69%) відчули зростання інтересу до історії протягом останнього року.

Основними ресурсами, якими люди, що цікавляться історією України, користуються для її вивчення, є: відео на YouTube (53%), публікації у соціальних мережах (37%), телевізійні передачі (35%), книги (29%).

Що стосується ставлення до окремих історичних постатей і подій, то більшість опитаних мають позитивне ставлення до українських історичних постатей, що грали роль у становленні нації та держави, і різко негативно сприймають російських чи радянських політичних лідерів та діячів.

Приміром:

  • до Михайла Грушевського позитивно ставляться 90% жителів країни, негативно – 3%,
  • Данила Галицького позитивно сприймають 80%, негативно – 2%
  • до Ярослава Мудрого позитивно ставляться 87%, негативно – 3%
  • позитивне ставлення до В'ячеслава Чорновола мають 86%, негативне – 5%
  • Богдана Хмельницького позитивно оцінюють 89%, негативно – 7%
  • Левка Лук’яненка позитивно сприймають 68%, негативно – 4%
  • до Павла Скоропадського позитивне ставлення мають 71%, негативне – 4%
  • Івана Мазепу позитивно сприймають 84%, негативно – 7%
  • до Степана Бандери позитивне ставлення висловили 83%, негативне – 11%
  • до Романа Шухевича позитивно ставляться 67% жителів країни, негативно – 9%
  • до Симона Петлюри 64% ставляться позитивно, 18% – негативно
  • позитивне ставлення до Леоніда Брежнєва висловили 27%, негативне – 65%
  • до Микити Хрущова позитивно ставляться 23%, негативно – 67%
  • позитивне ставлення до Петра Першого мають 18%, негативне – 71%
  • до Катерини Другої позитивно ставляться 13%, негативно – 80%
  • до Володимира Леніна позитивно ставляться 8%, негативно – 86%
  • позитивне ставлення до Йосипа Сталіна мають 6%, негативне – 90%

Серед історичних подій, що мали позитивну роль для України, опитувані визнали такі: повстання Богдана Хмельницького (83%), існування УНР та визвольні змагання 20-х років ХХ століття (67%), створення ОУН (75%), передача Криму до складу УРСР (70%), розпад СРСР (83%), Революція на граніті (30%), Помаранчева Революція (70%),Революція Гідності (83%).

Революція на граніті. Фото: Вечерній Київ

Негативну роль в історії українського народу, на думку опитаних, мали: створення СРСР (73%), колективізація (70%), Друга світова війна (87%), Голокост (91%), введення радянських військ до Афганістану (92%), теперішня російсько-українська війна (81%).

В дослідженні йдеться, що нинішня російсько-українська війна мала суттєвий вплив на уявлення українців про власне минуле: понад дві третини (68%) учасників опитування вказали, що війна змінила їхнє ставлення до історії України, і 29% – що їхнє ставлення до історії не змінилося.

Також з'ясувалося, що більшість (85%) українців вважають державну політику у сфері історичної пам'яті потрібною. При цьому 55% вважає, що держава недостатньо займається історичною пам'яттю, 31% вважають, що достатньо, і 8% - надмірно втручається в питання історії.

Як проводили дослідження

Опитування жителів України провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України. Опитування проводилося 19-27 січня 2023 року методом телефонного інтерв’ю. Загалом були опитані 2004 дорослі жителі України. Отримані результати були зважені з урахуванням статево-вікової структури постійного населення України.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (від 18 років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2% для показників, близьких до 50%, 1,9% для показників, близьких до 25 або 75%, 1,3% для показників, близьких до 10 або 90%, 1,0% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,4% для показників, близьких до 1 або 99%.

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