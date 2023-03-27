У віці 43 роки. Помер син легендарного композитора Ендрю Ллойда Веббера

Номінований на Греммі композитор Ніколас Ллойд Веббер, старший син легендарного композитора Ендрю Ллойда Веббера, помер у суботу в Англії. Йому було 43 роки.

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Про це у соцмережах повідомив сам Ендрю Ллойд Веббер.

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"Змушений повідомити, що мій улюблений старший син Нік помер кілька годин тому у лікарні Бейсінгсток", – йдеться у повідомленні, розміщеному в Instagram легендарного композитора.

Відомо, що Ніколас Ллойд Веббер помер після тривалої боротьби з раком шлунка та пневмонією.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrew Lloyd Webber (@andrewlloydwebber)

"Дякую за всі ваші думки в цей важкий час", – також йдеться у заяві композитора, яку розіслав його представник.

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У четвер Ендрю Ллойд Веббер пропустив прем’єру своєї вистави "Погана Попелюшка" на Бродвеї, щоб бути поруч із сином разом з іншими близькими.

Цього ж дня він розмістив в Instagram відео, в якому повідомив, що його син оговтується після "першого нападу пневмонії".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrew Lloyd Webber (@andrewlloydwebber)

А за кілька днів Ніколаса не стало.

Ніколас Ллойд Веббер – син Веббера від його першої дружини Сари Хагілл – був композитором та музичним продюсером. Разом з батьком номінувався на премію Греммі за музику до "Попелюшки". Він також написав музику до екранізації "Маленького принца".

Фото: @ovationradio / Instagram

Також відомий своєю роботою над музикою до серіалу BBC One "Любов, брехня та записи" (Love, Lies and Records). Також він створив музику до театральної версії "Маленького принца" за книгою Антуана де Сент-Екзюпері.

Продюсував симфонічні сюїти Ендрю Ллойда Веббера. Писав музику для телевізійних реклам.