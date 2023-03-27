16 українських видавництв продовжують публікувати більше книжок російською, ніж вимагає закон

16 українських видавців перевірять на дотримання вимог законодавства про державну мову. За даними Книжкової палати, у 2022 році вони видали українською менше, ніж передбачені законом 50% назв.

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Про це повідомила пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

"Це може свідчити про порушення вимог частини першої статті 26 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", – йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

В офісі Уповноваженого нагадали, що відповідно до цієї статті закону, яка набрала чинності 16 липня 2021 року, видавець зобов’язаний видавати державною мовою не менше 50 відсотків усіх виданих ним упродовж календарного року назв книжкових видань.

Ця вимога не поширюється на продукцію, видану кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів чи національних меншин України за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

16 видавців перевірять на дотримання закону про мову. Фото: Vim / Depositphotos

Також через рік після цього, 16 липня 2022 року, набрала чинності стаття 188-52 Кодексу про адміністративні правопорушення. Згідно з нею порушники закону про застосування державної мови у книговиданні можуть бути притягнуті до відповідальності із накладенням штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).