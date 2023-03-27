До Дня театру. Всеукраїнський фестиваль-премія ГРА оприлюднив лонгліст номінантів

27 березня, у Міжнародний День театру, п'ятий всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА оприлюднив лонгліст номінантів.
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Цьогоріч для участі в премії експертна рада допустила до оцінювання 134 вистави. З них до лонгліста відібрали 35 вистав, які претендуватимуть на нагороду у семи номінаціях.
Що стосується міст, до яких належать колективи, що показали вистави з лонгліста, то тут лідирує Київ – зі столиці на премію подано 16 вистав. Далі йде Львів з 8 виставами та Харків з 4. Однією виставою представлено в довгому списку ГРИ такі міста як Дніпро, Івано-Франківськ, Одеса, Херсон, Полтава, Кривий Ріг та Рівне.
На другому етапі ГРИ експертна рада наживо перегляне вистави-номінанти з лонгліста і сформує шортліст, до якого увійдуть 14 з них.
Лонгліст V театрального фестивалю-премії ГРА:
"За найкращу драматичну виставу":
- "TOP GIRLS" (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
- "Батько" (Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра)
- "Зерносховище" (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр)
- "Тригрошова опера" (Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької)
- "Цар Едіп" (Київський академічний драматичний театр на Подолі)
|Вистава "Батько". Фото: Анастасія Мантач
"За найкращу камерну виставу":
- "Білка, яка прожила 100 років" (Київський академічний театр "Золоті ворота")
- "Дім" (ФОП "Трунова Тамара Вікторівна", Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра)
- "Калігула" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)
- "Кассандра" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)
- "Море-океан" (Київський академічний театр на Печерську)
- "Різдво. Тризна" (Львівський академічний театр естрадних мініатюр "І люди, і ляльки")
|Вистава "Калігула". Фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка
"За найкращу виставу для дітей":
- "Аладдін" (Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва))
- "Пливе човен" (Громадська організація "Асоціація музеїв Івана Франка", Перший академічний український театр для дітей та юнацтва)
- "Цап-ка-цап" (Київський національний академічний Молодий театр)
|Вистава "Аладдін". Фото: Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва
"За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу":
- "Opera Lingua" (Лабораторія сучасної опери "Opera Aperta")
- "Вишиваний. Король України" (Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка)
- "Замок герцога Синя Борода" (Незалежна мистецька формація ART.RAZOM)
- "Попелюшка" (Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка)
- "Сокіл" та "Алкід" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)
- "Страшна помста" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)
|Вистава "Вишиваний"
"За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру":
- "Бал" (Київський національний академічний театр оперети)
- "Лісова пісня" (Дніпропетровський академічний театр опери та балету)
- "Співи сонця і тіні" (Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв "Академія руху")
- "Стіна" (Insha Dance Company)
|Вистава "Співи сонця і тіні". Фото: ikryvorizhets.com
"За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм":
- "146 зірок, видимих неозброєним оком" (Громадська організація "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
- "Великий льох" (Полтавський академічний обласний театр ляльок)
- "Вертеп" (Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва)
- "Вертеп. Необарокова містерія" (Громадська організація "Ігнеа Корда")
- "Лісова пісня на полі крові" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)
|Вистава "Лісова пісня на полі крові"
"За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни":
- "Imperium Delendum Est" (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
- "Кричи/Мовчи" (Київський національний університет культури і мистецтв (кафедра режисури та майстерності актора, група ТА-29)
- "Лишатися (не) можна…" (Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша)
- "Нехай щастить" (Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка)
- "Саша, винеси сміття" (Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. Василя Василька)
- "Я, війна і пластикова граната" (Київський академічний театр на Печерську)
|Вистава "Саша, винеси сміття". Фото: Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. Василя Василька
Фестиваль-премія ГРА (GRA — Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).
Минулого року фестиваль-премія не проводився через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
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