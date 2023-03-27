До Дня театру. Всеукраїнський фестиваль-премія ГРА оприлюднив лонгліст номінантів

27 березня, у Міжнародний День театру, п'ятий всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА оприлюднив лонгліст номінантів.

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Цьогоріч для участі в премії експертна рада допустила до оцінювання 134 вистави. З них до лонгліста відібрали 35 вистав, які претендуватимуть на нагороду у семи номінаціях.

Що стосується міст, до яких належать колективи, що показали вистави з лонгліста, то тут лідирує Київ – зі столиці на премію подано 16 вистав. Далі йде Львів з 8 виставами та Харків з 4. Однією виставою представлено в довгому списку ГРИ такі міста як Дніпро, Івано-Франківськ, Одеса, Херсон, Полтава, Кривий Ріг та Рівне.

На другому етапі ГРИ експертна рада наживо перегляне вистави-номінанти з лонгліста і сформує шортліст, до якого увійдуть 14 з них.

Лонгліст V театрального фестивалю-премії ГРА:

"За найкращу драматичну виставу":

"TOP GIRLS" (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)

(Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки) "Батько" (Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра)

(Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра) "Зерносховище" (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр)

(Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр) "Тригрошова опера" (Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької)

(Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької) "Цар Едіп" (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

Вистава "Батько". Фото: Анастасія Мантач

"За найкращу камерну виставу":

"Білка, яка прожила 100 років" (Київський академічний театр "Золоті ворота")

(Київський академічний театр "Золоті ворота") "Дім" (ФОП "Трунова Тамара Вікторівна", Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра)

(ФОП "Трунова Тамара Вікторівна", Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра) "Калігула" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)

(Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка) "Кассандра" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)

(Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка) "Море-океан" (Київський академічний театр на Печерську)

(Київський академічний театр на Печерську) "Різдво. Тризна" (Львівський академічний театр естрадних мініатюр "І люди, і ляльки")

Вистава "Калігула". Фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

"За найкращу виставу для дітей":

"Аладдін" (Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва))

(Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва)) "Пливе човен" (Громадська організація "Асоціація музеїв Івана Франка", Перший академічний український театр для дітей та юнацтва)

(Громадська організація "Асоціація музеїв Івана Франка", Перший академічний український театр для дітей та юнацтва) "Цап-ка-цап" (Київський національний академічний Молодий театр)

Вистава "Аладдін". Фото: Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва

"За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу":

"Opera Lingua" (Лабораторія сучасної опери "Opera Aperta")

(Лабораторія сучасної опери "Opera Aperta") "Вишиваний. Король України" (Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка)

(Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка) "Замок герцога Синя Борода" (Незалежна мистецька формація ART.RAZOM)

(Незалежна мистецька формація ART.RAZOM) "Попелюшка" (Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка)

(Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка) "Сокіл" та "Алкід" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)

(Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької) "Страшна помста" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)

Вистава "Вишиваний"

"За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру":

"Бал" (Київський національний академічний театр оперети)

(Київський національний академічний театр оперети) "Лісова пісня" (Дніпропетровський академічний театр опери та балету)

(Дніпропетровський академічний театр опери та балету) "Співи сонця і тіні" (Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв "Академія руху")

(Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв "Академія руху") "Стіна" (Insha Dance Company)

Вистава "Співи сонця і тіні". Фото: ikryvorizhets.com

"За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм":

"146 зірок, видимих неозброєним оком" (Громадська організація "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)

(Громадська організація "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки) "Великий льох" (Полтавський академічний обласний театр ляльок)

(Полтавський академічний обласний театр ляльок) "Вертеп" (Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва)

(Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва) "Вертеп. Необарокова містерія" (Громадська організація "Ігнеа Корда")

(Громадська організація "Ігнеа Корда") "Лісова пісня на полі крові" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

Вистава "Лісова пісня на полі крові"

"За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни":

"Imperium Delendum Est" (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)

(Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки) "Кричи/Мовчи" (Київський національний університет культури і мистецтв (кафедра режисури та майстерності актора, група ТА-29)

(Київський національний університет культури і мистецтв (кафедра режисури та майстерності актора, група ТА-29) "Лишатися (не) можна…" (Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша)

(Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша) "Нехай щастить" (Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка)

(Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка) "Саша, винеси сміття" (Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. Василя Василька)

(Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. Василя Василька) "Я, війна і пластикова граната" (Київський академічний театр на Печерську)

Вистава "Саша, винеси сміття". Фото: Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. Василя Василька

Фестиваль-премія ГРА (GRA — Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).

Минулого року фестиваль-премія не проводився через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.