До Дня театру. Всеукраїнський фестиваль-премія ГРА оприлюднив лонгліст номінантів

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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27 березня 2023

27 березня, у Міжнародний День театру, п'ятий всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА оприлюднив лонгліст номінантів.

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Цьогоріч для участі в премії експертна рада допустила до оцінювання 134 вистави. З них до лонгліста відібрали 35 вистав, які претендуватимуть на нагороду у семи номінаціях.

Що стосується міст, до яких належать колективи, що показали вистави з лонгліста, то тут лідирує Київ – зі столиці на премію подано 16 вистав. Далі йде Львів з 8 виставами та Харків з 4. Однією виставою представлено в довгому списку ГРИ такі міста як Дніпро, Івано-Франківськ, Одеса, Херсон, Полтава, Кривий Ріг та Рівне.

На другому етапі ГРИ експертна рада наживо перегляне вистави-номінанти з лонгліста і сформує  шортліст, до якого увійдуть 14 з них.

Лонгліст V театрального фестивалю-премії ГРА:

"За найкращу драматичну виставу":

  • "TOP GIRLS" (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
  • "Батько" (Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра)
  • "Зерносховище" (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр)
  • "Тригрошова опера" (Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької)
  • "Цар Едіп" (Київський академічний драматичний театр на Подолі)
Вистава "Батько". Фото: Анастасія Мантач

"За найкращу камерну виставу":

  • "Білка, яка прожила 100 років" (Київський академічний театр "Золоті ворота")
  • "Дім" (ФОП "Трунова Тамара Вікторівна", Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра)
  • "Калігула" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)
  • "Кассандра" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)
  • "Море-океан" (Київський академічний театр на Печерську)
  • "Різдво. Тризна" (Львівський академічний театр естрадних мініатюр "І люди, і ляльки")
Вистава "Калігула". Фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

"За найкращу виставу для дітей":

  • "Аладдін" (Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва))
  • "Пливе човен" (Громадська організація "Асоціація музеїв Івана Франка", Перший академічний український театр для дітей та юнацтва)
  • "Цап-ка-цап" (Київський національний академічний Молодий театр)
Вистава "Аладдін". Фото: Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва

"За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу":

  • "Opera Lingua" (Лабораторія сучасної опери "Opera Aperta")
  • "Вишиваний. Король України" (Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка)
  • "Замок герцога Синя Борода" (Незалежна мистецька формація ART.RAZOM)
  • "Попелюшка" (Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка)
  • "Сокіл" та "Алкід" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)
  • "Страшна помста" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)
Вистава "Вишиваний"

"За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру":

  • "Бал" (Київський національний академічний театр оперети)
  • "Лісова пісня" (Дніпропетровський академічний театр опери та балету)
  • "Співи сонця і тіні" (Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв "Академія руху")
  • "Стіна" (Insha Dance Company)
Вистава "Співи сонця і тіні". Фото: ikryvorizhets.com

"За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм":

  • "146 зірок, видимих неозброєним оком" (Громадська організація "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
  • "Великий льох" (Полтавський академічний обласний театр ляльок)
  • "Вертеп" (Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва)
  • "Вертеп. Необарокова містерія" (Громадська організація "Ігнеа Корда")
  • "Лісова пісня на полі крові" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)
Вистава "Лісова пісня на полі крові"

"За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни":

  • "Imperium Delendum Est" (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
  • "Кричи/Мовчи" (Київський національний університет культури і мистецтв (кафедра режисури та майстерності актора, група ТА-29)
  • "Лишатися (не) можна…" (Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша)
  • "Нехай щастить" (Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка)
  • "Саша, винеси сміття" (Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. Василя Василька)
  • "Я, війна і пластикова граната" (Київський академічний театр на Печерську)
Вистава "Саша, винеси сміття". Фото: Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. Василя Василька

Фестиваль-премія ГРА (GRA — Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).

Минулого року фестиваль-премія не проводився через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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