Український пострадянський нуар переміг на Вільнюському кінофестивалі

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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28 березня 2023

Стрічка "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка стала найкращим фільмом Вільнюського міжнародного кінофестивалю Kino Pavasaris.

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Про це повідомила команда фільму у соцмережах.

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Саме на фестивалі у Вільнюсі відбулася литовська прем‘єра фільму Сотниченка. У 2016 році на цьому ж кінофестивалі була презентована одна з попередніх робіт режисера - короткометражний фільм "Син".

"Оцінювати десять видатних і досконалих фільмів - це завжди дуже суб'єктивний процес. Як можна сказати, що інжир кращий за полуницю? Ми вирішили нагородити фільм, який став для нас цілковитою несподіванкою. Наш сильний емоційний відгук був пов'язаний з інноваційною технікою та грайливістю. Це викликало цікавість і бажання повернутися до фільму", – прокоментувало свій вибір журі конкурсної програми фестивалю.

"Це свого роду підтвердження того, що ми з командою можемо викликати цікавість своєю творчістю. Нам дуже приємно і важливо, що в нашого кіна є прихильники", – зазначив у коментарі УП.Культура режисер Сотниченко.

"Шкода, що не випустили закордон, бо тут всі питають чому до цього випускали, а тепер ні! Сподіваюсь, що наступного разу нагороду за найкращий фільм буде приймати режисер!" – прокоментувала перемогу стрічки продюсерка Валерія Сочивець.

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"Ля Палісіада" – повнометражний дебют Сотниченка в жанрі пострадянського нуару. Події розгортаються в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

Стрічка розповідає про судового психіатра, який має взяти участь у заплутаній історії вбивства міліціонера. Правоохоронці поспішають закрити справу до відміни смертної кари, однак лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого. А коли бачить, як проводять судові експерименти над підозрюваним, починає сумніватися у прозорості системи правоохоронних органів.

Зйомки фільму відбувалися на Закарпатті та в Києві. Для них використовували особливу технологію, що передбачає поєднання плівкового ретро-зображення та сучасних цифрових технологій.

Головні ролі у фільмі зіграли Андрій Журба, Новруз Хікмет, Олександр Пархоменко, Валерія Олейникова, Олена Мамчур, Олександр Марлєєв.

Світова прем’єра фільму відбулася на Роттердамському кінофестивалі. Там стрічка була представлена у головному конкурсі та отримала нагороду FIPRESCI.

Постер фільму "Ля Палісіада"

Вільнюський міжнародний кінофестиваль Kino Pavasaris – щорічний кінофестиваль, який з 1995 року відбувається у березні у Вільнюсі. Є найбільшим кінофестивалем Литви за кількістю фільмів та аудиторією. Цьогоріч фестиваль тривав з 16 до 26 березня.

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